Eskişehir’e yakışmayan görüntüler Geceleri madde bağımlılarının mekânı haline gelen terk edilmiş evlerin görünüşü de rahatsız edici

Eskişehir şehir merkezinde bulunan bazı terk edilmiş evler, geceleri madde bağımlılarının mekânı haline gelirken evlerin görünüşü rahatsız edici bir hal aldı.

Merkez Tepebaşı ilçesinde bulunan Bilgili sokaktaki terk edilmiş binalar günden güne daha çok harabe hale geliyor. Şehir merkezinde vatandaşların uğrak noktalarına yakın olan bölgedeki terk edilmiş binalar, rahatsız edici görüntüler oluşturuyor. Terk edilen binaların camlarının kırık olması ve duvarlarındaki yazılmış yazılar dikkat çekiyor. Mülk sahibi ve yetkililer tarafından müdahale edilmeyen yapıların özellikle geceleri madde bağımlıları ve alkol alan vatandaşların uğrak noktası olması nedeniyle çevrede yaşayan ve geçenler açısından tehlike arz ediyor.

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