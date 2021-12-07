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Sivrihisar’a 2021’de 159 bin metrekarelik üst yapı çalışması yapıldı

İHA

Sivrihisar’a 2021’de 159 bin metrekarelik üst yapı çalışması yapıldı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde doğalgaz ve elektrik altyapı çalışmalarının yanı sıra, 2021 yılında toplamda 159 bin metrekarelik üst yapı çalışması yapıldı.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçeye yenilikler getirmeye devam ediyor. Turizmin canlandığı ve daha yaşanılabilir bir Sivrihisar için çalışmalar yürütülürken, doğalgazın getirilmesi, elektriklerin yerin altına alınmasını sağlayan alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmaların ardından üst yapı çalışmalarına hız veren Başkan Yüzügüllü ve Sivrihisar Belediyesi ekipleri, ilçede büyük değişme imza attı. Sivrihisar Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda yenilenen caddeler ve sokaklar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

“159 bin metrekare alanda üst yapı çalışması gerçekleştirildi”
Yapılan açıklamada; Sivrihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 35 bin metrekare alanda sıcak asfalt dökümü, 80 bin metrekare alanda kilit taşı döşemesi, 30 bin metrekare alanda begonit taşı döşemesi ve 20 bin metrekare alanda kaldırım tretuvar çalışmaları yapıldığı belirtildi. Bunların yanı sıra, 2 bin 500 metrekare alanda engelliler için kaldırım çalışması yapılırken, bin 500 metrekare alanda ise bisiklet yolu yapıldığı aktarıldı. 2021 yılı genelinde yapılan çalışmalarda toplamda 159 bin metrekare alanda üst yapı çalışması gerçekleştirildiği, devam eden çalışmalarla birlikte yeni yıl itibariyle de Sivrihisar’da üst yapı çalışmaları süreceği ifade edildi.

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