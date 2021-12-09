Anadolu Üniversitesi LÖSEV Fayda Kulübü öğrencilerle buluştu

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)’nın tüm üniversitelerde yürüttüğü Fayda Projesi kapsamında, Anadolu Üniversitesi LÖSEV Fayda Kulübü, kampüste farkındalığı artırmak ve gönüllülüğe dikkat çekmek için seminer programı düzenlendi.

Dünya Gönüllüler Günü’nün kutlandığı programda, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas Konferans Salonu'nda LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan’ın “Farkındalık ve LÖSEV’de Gönüllülük” söyleşisi gerçekleştirildi.

Her yıl Aralık ayında kutlanan Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Anadolu Üniversitesi LÖSEV Fayda Gönüllüleri eşliğinde hayata geçirilen etkinlikte, kampüslerinde etkin olarak gönüllülük ve toplumsal sorumluluk bilinci ile imece usulü, dayanışma kültürünü korumak için çabalayan Anadolu Üniversitesi LÖSEV Fayda Kulübü öğrencilerine Fayda Projesi armalı rozet hediye edildi. Etkinlikte LÖSEV’in çalışmalarına dair bilgiler verilirken katılımcıların gönüllülük ve LÖSEV’de gönüllü olmak kavramları ile tanışması sağlandı. Program, kulüp faaliyetlerine dahil olmak isteyen yeni gönüllülerin kaydının alınmasının ardından sona erdi.

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