Sivrihisar’a 115 bin metrekare yeşil alan

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine toplamda 115 bin metrekare alanda yeşillendirme, çiçek ve fidan dikim çalışması yapıldı.

Sivrihisar Belediyesi tarafından yapılan üst yapı çalışmalarının yanı sıra, yeşil alanlara ve parklara da önem veriliyor. 115 bin metrekare yeşil alana sahip olan Sivrihisar’da, yeni parklar, çiçeklendirme ve fidan dikimleri gerçekleştirilirken, mevcut yeşil alanlarında bakım çalışmaları periyodik olarak devam etti.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yeşil alanlara ve doğaya verdiği önemin yanı sıra, ilçeyi güzelleştirme adına yaptığı projelerle de adından sıkça söz ettirdi. İlçede bulunan çaput pazarında büyük bir değişme imza atarak kültür ve sanat meydanı oluşturuldu. Yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı olan alanda restorasyon çalışmaları da gerçekleştirildi. Park yenileme çalışmalarını da devam ettiren Sivrihisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan Hızır Bey parkı yenileme çalışmaları yapıldı. Yeşil alan ve çocuk oyun alanları yenilendi.

Yıl içerisinde Sivrihisar’da yapılan yol ve kaldırım çalışmalarının çevresinde çiçeklendirme orta refüj çalışmalarında ve parklarda 9 bin gül dikimi gerçekleştirilirken, 110 ağaç ve fidan dikimi gerçekleştirildi. Balaban Cami avlusunda ve tarihi çeşmede taş döşeme çalışmaları ve meydan düzenleme çalışmaları yapıldı. Sivrihisar Belediyesi ekipleri ilçenin çehresini değiştirme ve gelen vatandaşların rahatlıkla gezebilecekleri nefes alabilecekleri yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.