Bu yöntem ameliyata gerek kalmadan cildi gençleştiriyor Cilt, ‘Paris ışıltısı’ yöntemi ile sıkılaştırılıyor ve tazeleniyor Yorgun, solgun görünümlü ve kırışık ciltlere uygulanıyor Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer: "Her mevsimde, her yaş grubunda uygulanabiliyor" "Etkisini ilk seanstan itibaren gösteriyor"

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer, son zamanlarda öne çıkan ve ameliyata gerek kalmadan gençleşme olanağı sunan “Paris ışıltısı” yönteminin, ciltteki yenilenme ve iyileşme faaliyetlerini arttırdığını belirtti.

Işıl ışıl parlayan, pürüzsüz bir cilt hem güzelliğin hem de sağlığın göstergesi sayılıyor. Yaşam tarzı, beslenme ve egzersiz, düzenli nemlendirme, yeterli miktarda su içmek ve iyi bir gece uykusu sağlıklı bir cilt vaat etse de bazen cilt farklı olumsuzluklardan da etkileniyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Dinçer, Hücresel düzeyde yenilenmeyi tetikleyen çok sayıda vitamin, mineral ve koenzimin doğrudan yüzde cildin alt tabakasına uygulandığı ‘Paris ışıltısı’ yöntemindeki enjeksiyon işlemi ile çok sayıda aktif maddenin cildi uyararak yenilenme ve iyileşme faaliyetlerini arttırdığını belirtti. Uzm. Dr. Dinçer, bu işlem sayesinde cildin daha parlak, genç ve sıkı bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.

14 farklı vitamin ile cilt sağlığını destekliyor

Uzm. Dr. Elif Dinçer, Paris ışıltısı olarak bilinen yaşlanma karşıtı terapide, NCTF 135 HA (New Cellular Treatment FactorYeni Nesil Hücresel Tedavi Faktörü) adı verilen bileşim kullanıldığını aktardı. Bu terapi çerçevesinde cerrahi müdahale yapılmadan cilde uygulanacak olan 14 farklı vitaminin, cilt sağlığını desteklemeye ve hücreleri efektif faaliyet göstermeye teşvik edecek özelliklere sahip olduğunu ifade eden Dinçer, şöyle konuştu:

Bu tedavide kullanılan hyalüronik asit, cildin alt dokusunun güçlü şekilde nemlenmesini sağlarken aynı zamanda bu nemin deri içerisinde tutulmasına da yardımcı olur. Kuru bir cilt, donuk görünüme, kırışıklıklara ve hassasiyete sebep olabilir. Hücresel enjeksiyonun sağlayacağı nemlenme, bu tür sorunların azalmasına yardımcı olur. A vitamini ile cilt pullanmasının önüne geçerek daha yumuşak ve nemli bir doku oluşturur. Bu yüzden özellikle nem kaybına bağlı pullanma ve kış egzaması için A vitamini son derece güçlü bir koruyucudur.B vitamini ise nemin ciltte muhafaza edilmesi yolu ile cilt bariyerlerinin koruyucu gücünü ve direncini artırır. Cilt yüzeyinde bulunan ve sağlıklı hücre faaliyetlerinin önüne geçen serbest radikallerle savaşan bu bileşen; diri, sıkı ve genç bir görünümün habercisidir. C vitamini ile ciltte dönemsel olarak ortaya çıkan aknelerin mümkün olduğunca izsiz ve yarasız bir şekilde iyileştirilerek giderilmesine yardımcı olur. Cildin doğal olarak sahip olduğu ışıltıyı destekleyen C vitamini, Paris ışıltısının katacağı parlaklığın temelidir. E vitamini, 25 yaşını geçmiş kadınların ince kırışıklıkların oluşumunu önlemek ya da oluşan kırışıklıkları açmak için kullanabileceği bu vitaminin en önemli özelliği, kırışıklar arasındaki nem kaybını önleyerek cildin pürüzsüz görünmesine yardımcı olmasıdır.

“Aminoasitler, Paris ışıltısı terapisi ile doğrudan cilt hücrelerinize enjekte edilir”

Vitaminlerin yanı sıra 24 farklı aminoasitin içeriklerindeki karbon, hidrojen, oksijen ve azot molekülleri ile gençliği ciltte koruyabilecek en etkili bileşenlerden biri olduğunu dile getiren Dinçer, şöyle devam etti:

“Kılcal damar görünümünün artması ile birlikte dış etkilere karşı daha savunmasız hale gelen ciltte, sarkma ve kırışıklık görülebilir. İçeriğinde canlı bir hücrenin gereksinim duyduğu çok sayıda molekülü barındıran aminoasitler, Paris ışıltısı terapisi sayesinde doğrudan cilt hücrelerinize enjekte edilir. Böylece bu bileşenlerden en yüksek verimi alabilirsiniz. Antioksidanlar, hücrelerin etkin faaliyetlerine zarar veren, yenilenmeyi durduran serbest radikaller yaşlanmayı hızlandırır. Yaşlanma karşıtı tedaviler arasında antioksidan içeriği ile öne çıkan Paris ışıltısı, özellikle hava kirliliği, zararlı güneş ışınları ve diğer yaşamsal faktörler dolayısıyla etkisi artan serbest radikallerle en güçlü şekilde savaşılmasına yardımcı olur.”

Etkisi ilk seanstan itibaren hissediliyor

Uygulamanın ardından nem oranı artan cildin, elastikiyet de kazandığını, cildin nefes almasını sağlayan gözeneklerin açılmasıyla sağlıklı ve güzel görünüm elde edildiğini anlatan Dr. Elif Dinçer, ayrıca ciltte yenilenmeyi sağlayan kolajenin doğrudan uygulanması ile yıpranma, kırışıklık ve çizgilenmenin en aza indirildiğini de vurguladı. Cildin dayanıklılığını artıran bu uygulamanın ciltteki ince kırışıklıklarla mücadele ettiğini ve etkisini yaklaşık iki gün içinde gösterdiğini belirten Dinçer, “15 gün arayla üç seans ve bir ay arayla iki seans olarak uygulanıyor. Bu yöntem göz çevresinde de etkili. Etkisini ilk seanstan itibaren göreceğiniz Paris ışıltısı, göz altı bölgesi dışında; yüz, boyun, dekolte bölgesine de yapılabiliyor. Her mevsimde, her yaş grubunda uygulanabiliyor” dedi.

