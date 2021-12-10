Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi

AB: Hırvatistan, Schengen Bölgesi'ne dahil olmak için tüm kriterleri karşıladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince EskişehirBursa karayolu üzerindeki kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi. 1 Aralık tarihinden itibaren ticari amaçlı kullanımda olan araçlara zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması, gerçekleştirilen uygulamayla denetlendi.

Uygulama noktasında yapılan denetimde durdurulan araçların lastikleri kontrol edildi. Kış lastiği olmayan araçlara cezai işlem uygulanırken, takılı kış lastiklerinde diş derinliği kontrol edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.