Başkan Küpeli’den Müdür Boz’a hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'nin ziyaret ettiği Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, OSB’nin yeşillendirilmesi adına vermiş oldukları katkıların artarak devam edeceğini söyledi.

Başkan Küpeli, görevine yeni atanan İsmail Boz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, yeşile ve ağaca önem veren bir OSB olarak, organize sanayi bölgesinde ciddi bir ağaçlandırma çalışması yaptıklarını aktaran Küpeli, “Çevreye, verdiğimiz önemi daha da ileri boyutlara taşıyoruz. Her yıl on binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Türkiye’nin en çevreci OSB’lerinden biri olarak yıllardır Orman Bölge Müdürlüğümüz ile koordineli olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Boz, Eskişehir’in orman varlığının her yıl giderek arttığını, daha yeşil bir Eskişehir oluşturmak adına kurumlar arası iş birliğini çok önemsediklerini belirtti. Eskişehir ve çevre illerin tıbbi ve aromatik bitkiler bakımında da oldukça zengin olduğunu söyleyen Boz, bu bitkilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik adımlar atmak, gıda, kozmetik ve ilaç gibi farklı sektörlere hizmet edecek bilimsel çalışmalara zemin hazırlamak amacıyla bölge müdürlüğü bünyesinde kurulan merkezin geliştirilmesi adına ortak çalışmalar yapabileceklerini iletti.

Son olarak Eskişehir OSB ile her zaman iyi ilişkiler kurduklarını aktaran Boz, OSB’nin yeşillendirilmesi adına vermiş oldukları katkıların artarak devam edeceğini söyledi.

