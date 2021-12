Atık pil toplama şampiyonları ödüllendirildi Yarışmaya 16 ilkokul katıldı, Hürriyet İlkokulu 312 kilogramla birinci oldu

İlçedeki okullar arasında düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması ödül töreninde çocuklara seslenen Tepebaşı Belediye BaşkanI Ataç, “Çevremizin ve doğanın değerini daha iyi bilmeliyiz. Havamıza, toprağımıza, suyumuza sizlerin sahip çıkması çok önemli” dedi.

Tepebaşı Belediyesi’nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile birlikte düzenlediği Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen ödül törenine, Başkan Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra yarışmada dereceye giren okulların yetkilileri ve öğrenciler katıldı.



"Çevremizin ve doğanın değerini daha iyi bilmeliyiz"

Atık Pillerin diğer atıklardan ayrı toplanması konusunda öğrencileri bilinçlendirmek amacı ile her yıl okullar arası düzenlenen atık pil toplama kampanyası ödül töreninde konuşan Başkan Ataç, “TAP Derneğimiz ile 2011’den bu yana birlikte çalışıyoruz. Piller hayatımızda önemli kolaylıklar sağlıyor, fakat atık haline geldiklerinde çevreye zararlarından dolayı dikkatli olmamız gerekiyor. Çevre bilincini oluşturmak adına sizlerle birlikte bu kampanyayı yapmak da çok önemli. Bu yıl yaptığımız pil toplama yarışmasına bölgemizden 16 okulumuz katıldı ve toplam bin 463 kilogram atık pil elde edildi. Bu tür yarışmalarında birincilik, ikincilik gibi dereceleri fazla önemsemiyorum. Bana göre katılan herkes birincidir. Öte yandan Hürriyet İlkokulu 312 kilogram, Milli İrade İlkokulu 260 kilogram ve Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu 69 kilogram pil toplamış. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Çevreye hep birlikte sahip çıkmalıyız. Çevremizin ve doğanın değerini daha iyi bilmeliyiz. Havamıza, toprağımıza, suyumuza sizlerin sahip çıkması çok önemli. Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar gibi konular da bu bakımdan çok önemli. Yaşadığımız sokakların, caddelerin korunması, temiz tutulması, bunu yayarak ve hep birlikte başarmamız önemli. Belediye olarak bu işlerde sizlerle beraber olmak istiyoruz. Her birinizi yürekten kutluyorum” dedi.



Kampanyaya 16 okul katıldı

20202021 eğitim öğretim yılını kapsayan atık pil toplama kampanyasına Tepebaşı ilçesinden 16 okul katılırken, okullara her 50 kilogram atık için top seti, her 250 kilogram atık için ise STEM Robotik Sistem seti armağan edildi. Kampanyaya sağlanan katılım ile bu yıl 850 kilogramı okullardan olmak üzere bin 463 kilogram atık pil toplandı.

En çok atık pil toplayan ilk 3 okula ödülleri, Başkan Ataç tarafından takdim edilirken tören, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

