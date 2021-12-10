Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı 10 bin TL değerindeki enerji ve nakil kablolarını çalan 3 şüpheli adreslerinde yakalandı

Eskişehir’de, elektrik trafolarından 10 bin TL değerindeki enerji ve nakil kablolarını çalan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Aralık 2021 tarihinde ilçenin Çiftçi mahallesinde bulunan, sulama amacıyla kullanılan elektrik trafolarından, 10 TL değerinde enerji ve nakil kablolarının çalınması olayı ile ilgili olarak, hırsızların bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili kimlikleri tespit edilen M.Ç., S.Ç. ve Ş.Z. isimli şahıslar, ilçe merkezinde ikamet ettikleri adreslerde yakalandı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.