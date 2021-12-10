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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan kaçak tütün ve makaron operasyonu

İHA

Jandarmadan kaçak tütün ve makaron operasyonu

Eskişehir’de jandarma ekiplerince bir tütüncüye yapılan operasyonda çok miktarda kaçak ve bandrolsüz tütün ile makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Beylikova İlçesinde ikamet eden R.İ. isimli şahsın il dışından bandrolsüz ve hologramsız sigara makaronu temin ettiği tespit edildi. Ekipler R.İ.’nin kaçak ürünleri Beylikova ilçe merkezinde bulunan açık tütün ve tütün mamulleri dükkânında satacağı bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. KOM ekiplerince takibe alınan R.İ., kargo firması aracılığıyla il dışından gelen kolileri teslim almasının ardından kaçak olduğu değerlendirilen makaron kolileri ile birlikte suçüstü yakalandı.
Şube ve Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince R.İ.’ye ait tütün dükkânında ve evinde yapılan aramalarda; toplamda 50 bin 600 adet bandrolsüz ve sahte bandrollü kaçak makaron, 91 kilogram bandrolsüz kıyılmış kaçak tütün, 17 bin 140 adet içi tütün doldurulmuş satışa hazır bandrolsüz hologramsız makaron ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla R.İ. hakkında “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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