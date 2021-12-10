Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Eskişehir’e geliyor

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Vefatının 700. Yılında 700 Hatim ile Yunus Emre’yi Anma Programı” dolayısıyla 13 Temmuz Pazartesi günü Eskişehir’e geliyor.

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan Yunus Emre Külliyesi'nde gerçekleşecek programda Erbaş’a, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile İl Müftüsü Bekir Gerek eşlik edecek. Kuranı Kerim tilaveti ve protokol konuşmalarının yapılacağı program, saat 12:53’te başlayacak.

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