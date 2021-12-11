Anadolu Lisesinde koronavirüsle mücadele

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Eskişehir’de son bir hafta içinde 11 öğretmenin PCR testinin pozitif çıktığı Salih Zeki Anadolu Lisesi’nde, koronavirüsün öğrencilerde de yaygınlaşmasıyla 3 sınıfta eğitime ara verildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı’na bağlı Gültepe Mahallesi’nde bulunan Salih Zeki Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri koronavirüse karşı mücadele veriyor. Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan’dan okulun öğretmen kadrosunda son bir haftalık süreçte 11 kişinin PCR testi pozitif çıktığı öğrenildi. Birçok öğrencinin de koronavirüse yakalandığı öğrenilen okulda, 3 ayrı sınıfta karantina uygulanarak eğitime ara verildi.

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