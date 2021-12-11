Ziraat Mühendisleri Odası'na ‘Yenilikçi Mühendisler’ aday

Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası seçimlerine ‘Yenilikçi Mühendisler Grubu’ olarak adaylıklarını açıklayan Adem Anasız, seçilmesi halinde Odanın daha aktif bir şekilde çalışacağını söyledi.

Eskişehir’de yarın yapılacak olan Ziraat Mühendisleri Odası seçimlerinde ‘Yenilikçi Mühendisler Grubu’ olarak başkan adaylığını Adem Anasız açıkladı. Seçilmeleri konusunda odanın daha yenilikçi ve katılımcı bir rol üstleneceğini ifade eden Anasız, “Odamızda bulunan her bir üye artık daha aktif bir oda çalışmasına şahit olacak. Meslektaşlarımızın bizlere güvenmesini ve görevi vermesini istiyoruz. Çalışmalarımızda odamızı ve mesleğimizi ileri götürmek için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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