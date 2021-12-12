Ankara´daki kazada ölen 4 kişi yan yana toprağa verildi



Ankara´daki kazada ölen 4 kişi yan yana toprağa verildiANKARA´nın Kahramankazan ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden Yusuf (59) ve Sultan Öğüt (56) çifti ile çocukları Nevzat Öğüt (37) ve Nezahat Cıbıroğlu (40) memleketleri Eskişehir´de yan yana toprağa verildi. Cenazede Kemal Cıbıroğlu, annesi Nezahat Cıbıroğlu tabutunu taşıyıp "Gözün arkada kalmasın anne" diye gözyaşı döktü.Kaza, dün Ankara-Kahramankazan kara yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Eskişehir'den Kahramankazan'a giden Yusuf Öğüt yönetimindeki 26 PU 096 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa T. yönetimindeki 06 CBK 256 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Yusuf Öğüt, eşi Sultan Öğüt (56), çiftin çocukları Nevzat Öğüt ile Nezahat Cıbıroğlu´nun yanı sıra Burcu Sağlam (28) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti.Kazada ölenlerden Yusuf ve Sultan Öğüt çifti ile çocukları Nevzat Öğüt ve Nezahat Cıbıroğlu otopsi işlemlerinin ardından Eskişehir´e getirildi. Öğüt çifti ile çocukları için Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Bağlar Camii´nde cenaze namazı düzenlendi. Namaza ailenin yakınları ile AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ve mahalleli katıldı. Namazda Yusuf ve Sultan Öğüt çiftinin tabutları ile Nevzat Öğüt ile Nezahat Cıbıroğlu kardeşlerin tabutları cami önünde yan yana konularak ayrı ayrı cenaze namazları kılındı. Cenazelerin araçlara taşındığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan Nezahat Cıbıroğlu'nun oğlu Kemal Cıbıroğlu, "Gözün arkada kalmasın anne" diye bağırdı. Cenazeler, Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki Asri Mezarlığı´nda yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verilerek yan yana defnedildi.Görüntü Dökümü:

-Cenaze araçlarının gelişi

-Cenazelerin indirilmesi

-Tabutun başında ağlayan çocuk

-Cenaze törenine katılanlar

-Cenaze namazlarının kılınması

-Tabutların cenaze araçlarına götürülmesi

-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-Görüntü, Eskişehir dosyasına geçildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-12-12 15:15:25



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