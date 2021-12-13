“Anadolu’da Kore Mutfağı” fotoğraf sergisi açıldı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Fuaye Alanı’nda “Anadolu’da Kore Mutfağı” fotoğraf sergisi çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

Anadolu Üniversitesi ve Kore Gıda Tanıtım Enstitüsü’nün (KFPI) iş birliğiyle ikincisi düzenlenen “Kore Mutfağı Uzmanlık Eğitimi Projesi“ kapsamında Kore yemek fotoğrafları sergisi gerçekleştirildi. Turizm Fakültesi Fuaye Alanı’ndaki serginin açılışına Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir’in yanı sıra çok sayıda davetli de katılım gösterdi.

Mutfaktan sergi salonuna

İlki 2019 yılında gerçekleştirilen ve koordinatörlüğünü Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Dr. Sema Ekincek’in yaptığı projenin ikincisi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağında gerçekleştirildi. Kore Mutfağı dersi ve çeşitli atölyelerde yapılan yemeklerin ve etkinlik fotoğraflarının yer aldığı sergi büyük beğeni topladı. Pandemi nedeniyle ara verilen, bu yıl tekrar faaliyete geçen projeyle Kore mutfağı dersinin yanı sıra çeşitli etkinlikler ve mutfak atölye çalışmaları düzenlendi.

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