ESOGÜ Bilim Kültür Sanat dergisinin 6’ncı sayısı yayınlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ Bilim Kültür Sanat dergisinin 6’ncı sayısı yayınlandı

İHA

ESOGÜ Bilim Kültür Sanat dergisinin 6’ncı sayısı yayınlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bünyesinde yayınlanan Bilim Kültür Sanat dergisinin 6’ncı sayısında konu ‘sağlık’ oldu.
ESOGÜ Bilim Kültür Sanat dergisinin, 6’ncı sayısı okurlarına ulaştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni toplumla buluşturmayı amaçlayan, ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan derginin bu sayısı ‘sağlık’ başlığında okurları ile buluşuyor. Dergide acil tıp hizmetleri, ağrı pili uygulaması, bağımlılık tedavisi, çocukergen ruh sağlığı, yeni doğan işitme taraması, uyku laboratuvarı, sıvı biyopsi, patoloji, prostat kanseri, kadavra bağışı ile spor yaralanmalarına ilişkin konular işleniyor. Bunların yanı sıra ‘ilaçların yan etkileri, eğitimde artırılmış gerçeklik, eğitimde inovasyon, Sontag’ın fotoğraf anlayışı ve böceklerin yaşamımızdaki yeri’ başlıklarına da yer veriliyor.
Yazar kadrosunu ESOGÜ’lü akademisyenlerin oluşturduğu altı ayda bir ücretsiz yayımlanan aktüel dergi, farklı disiplinlere ilişkin görüşleri bir araya getirerek akademi ile kamuoyu arasında bilimsel, kültürel ve sanatsal bir köprü oluşturmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fotoğraf çektirmek için yağmura aldırış etmediler
YEREL HABERLER Fotoğraf çektirmek için yağmura aldırış etmediler
ÜYEP Tanımlama Sınavı yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER ÜYEP Tanımlama Sınavı yoğun ilgi gördü
“Anadolu’da Kore Mutfağı” fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER “Anadolu’da Kore Mutfağı” fotoğraf sergisi açıldı
Eskişehir’de yağmuru gören şemsiyelerini açtı
YEREL HABERLER Eskişehir’de yağmuru gören şemsiyelerini açtı
Ürünlerinin yüzde 60’ı ithal olan aktarlarda fiyatlar uçtu Aktar Koray Özkılıç: “Türkiye’de yetişmesi imkânsız olan bazı ürünleri dışarıdan almak zorundayız” “Dolar bazında alınan ürünlerde fiyat artışı kaçınılmaz oluyor”
YEREL HABERLER Ürünlerinin yüzde 60’ı ithal olan aktarlarda fiyatlar ...
“Stokçulara karşı yaptırımlar arttırılmalı” ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan: “Yetkililer acilen stokçuluğa müdahale etmeli” “Birlik beraberliğimiz bozulmadıkça devletimize hiçbir güç zarar veremeyecektir”
YEREL HABERLER “Stokçulara karşı yaptırımlar arttırılmalı” ESMİAD ...
Sevimli kedi turnikenin maskotu oldu
YEREL HABERLER Sevimli kedi turnikenin maskotu oldu
Geçen yılbaşına göre kuruyemiş satışlarında düşüş bekleniyor
YEREL HABERLER Geçen yılbaşına göre kuruyemiş satışlarında düşüş ...
Kilogramı 800 TL’den satılıyor Hamilelerin gözdesi yeşil eriğin fiyatı dudak uçuklatıyor
YEREL HABERLER Kilogramı 800 TL’den satılıyor Hamilelerin gözdesi ...
ESCEVDER'den "Şehir planlamasında yapılan hatalar, gürültü kirliliğine sebep oluyor" açıklaması
YEREL HABERLER ESCEVDER'den "Şehir planlamasında yapılan hatalar, ...
Eskişehir Avrupa Birliği Derneği çalışmaları Dernek Başkanı Doç. Dr. Erhan Akdemir: “Gençlerden tek isteğim, değerlerini benimseyerek, aktif birer vatandaş olmalarıdır”
YEREL HABERLER Eskişehir Avrupa Birliği Derneği çalışmaları Dernek Başkanı Doç. ...
(ÖZEL) Çatören Barajı alarm veriyor Tarımsal sulama ihtiyacını karşılan barajdaki su seviyesi ciddi oranda düştü Suyu çekilen Çatören Barajı havadan görüntülendi Numanoluk mahalle Muhtarı Nazif Ayık: “2021 yılına gelene kadar bu kadar düşük olduğu görülmemiştir”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Çatören Barajı alarm veriyor Tarımsal sulama ...
Otomobille bir kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Otomobilin sürücüsü: “Olay yerinden korkup kaçtım”
YEREL HABERLER Otomobille bir kadına çarparak ölümüne neden olan ...
Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü yeniden gözaltında (2)
YEREL HABERLER Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü ...
Ankara´daki kazada ölen anne ve baba ile 2 çocukları yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Ankara´daki kazada ölen anne ve baba ile 2 çocukları ...
Ankara´daki kazada ölen 4 kişi yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Ankara´daki kazada ölen 4 kişi yan yana toprağa ...
Otomobille bir kadına çarpıp kaçan şüpheli ikinci kez adliyede
YEREL HABERLER Otomobille bir kadına çarpıp kaçan şüpheli ikinci kez ...
Tepebaşı’nın sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı hazır
YEREL HABERLER Tepebaşı’nın sürdürülebilir enerji ve iklim eylem ...
Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi yüzlerce kişi uğurladı Kahramankazan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişiden 4’ü Eskişehir’de toprağa verildi Kazada ölen Nezahat Cıbırıoğlu’nun oğlu: “Gözün arkada kalmasın anne”
YEREL HABERLER Kahramankazan'daki trafik kazasında ölen aileyi ...
Başkan Ataç: "Tepebaşı, geri dönüşüm konusunda Türkiye'nin lider belediyesi"
YEREL HABERLER Başkan Ataç: "Tepebaşı, geri dönüşüm konusunda ...
ESTÜ Rektörü Döğeroğlu, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti
YEREL HABERLER ESTÜ Rektörü Döğeroğlu, Özel EOSB Mesleki ve Teknik ...
Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü yeniden gözaltında
YEREL HABERLER Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü ...
Eskişehirli motosiklet tutkunları sokak hayvanlarını unutmadı 222 Eskişehir Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler: "Onların karnı bizim vicdanımızla doğru orantılı olarak doyuyor"
YEREL HABERLER Eskişehirli motosiklet tutkunları sokak hayvanlarını ...
Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor
YEREL HABERLER Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.