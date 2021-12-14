İşten kovulunca çatıyı yakan kapıcı hakkında istenen ceza belli oldu Hazırlanan iddianamede kapıcı hakkında 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşten kovulunca çatıyı yakan kapıcı hakkında istenen ceza belli oldu Hazırlanan iddianamede kapıcı hakkında 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istendi

İHA

İşten kovulunca çatıyı yakan kapıcı hakkında istenen ceza belli oldu Hazırlanan iddianamede kapıcı hakkında 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istendi

Eskişehir’de iş akdinin feshedilmesi üzerine çalıştığı sitenin 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkaran kapıcı hakkında hazırlanan iddianamede, ‘mala zarar verme’ ve ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçlarından, 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
Eskişehir’de kapıcı olarak çalıştığı sitenin 11 katlı bloğunun çatı katında yangın çıkaran Yunus Emre Aydoğdu (28) hakkında hazırlanan iddianame, 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Aydoğdu hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun, ‘yangın çıkarmak’ suretiyle işlenmesi nedeniyle verilecek hapis cezasının 1 kata kadar arttırılması ve ‘birden fazla kişiye tek fiille işlenmesi’ nedeniyle cezanın dörtte birden dörtte üç oranına kadar arttırılması talep edildi. Ayrıca iddianamede, Aydoğdu hakkında ‘yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçundan, 6 aydan 3 yıla hapis cezası istendi. Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında toplamda 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Yangın kontrol panelindeki parmak izi kapıcınınkiyle eşleşti
Yunus Emre Aydoğdu’nun soruşturma aşamasında alınan emniyetteki ifadesinde; işten çıkarıldığına dair kendisine bir kâğıt gönderilmesi üzerine bir anlık bunalımla çatı tahtalarını yanıcı veya yakıcı madde kullanmadan tek bir yerden tutuşturduğunu söylediği öğrenildi. Savcılıktaki ifadesinde ise zanlının, işten ayrılma stresiyle çakmak kullanarak çatı katını yaktığı, kapıları ve yangın alarm cihazını kapatmadığını ve binada yangın söndürme sisteminin olmadığını söylediği öğrenildi. İddianamede yer alan ifadelere göre, olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda ise bloğun enerji odasında yer alan yangın kontrol panel kapağı üzerindeki parmak izinin kapıcı Yunus Emre A.’nın iziyle eşleşti.
6 dairede 285 bin lira zarar
Öte yandan, çatısı yanan blokta itfaiye raporuna göre, yangın söndürme sistemindeki su kaçağından su basması ve ısı nedeniyle 6 dairede maddi zarar meydana geldi. Zarar gören dairelerin sahiplerinin toplamda 285 bin lira masraf oluştuğu gerekçesiyle şikâyetçi oldukları öğrenildi.
Olayın geçmişi
Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan bir sitenin 11 katlı C bloğunun çatı katında yangın çıktı. Yangının, blokta kapıcı olarak çalışan ve gelen şikâyetler üzerine aynı gün içerisinde iş akdi feshedilen Yunus Emre Aydoğdu (28) tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı öğrenildi. Çıkardığı yangınla blokta yaşayan yaklaşık 200 kişinin can güvenliğini tehlikeye atan şüpheli, aynı gece polis ekiplerince yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı iş yeri komşusunu silahla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı iş yeri komşusunu silahla yaraladı
Eskişehir’de sıra gecesi kültürü
YEREL HABERLER Eskişehir’de sıra gecesi kültürü
Ali Erbaş: Dünyanın, Yunus Emre´nin merhamet çağrısına çok ihtiyaç var
YEREL HABERLER Ali Erbaş: Dünyanın, Yunus Emre´nin merhamet ...
Kapı komşularının park yeri kavgası kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Kapı komşularının park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Eskişehir'de "Vefatının 700. Yılında 700 Hatim ile Yunus Emre'yi Anma Programı" katılan Erbaş; "Şiddetin dünya çapında çok yayıldığı asrımızda O'nun bu merhamet çağrısına ne kadar da ihtiyacımız var" Yunus Emre'nin kabrini ziyaret edildi, namaz birlikte kılındı, vatandaşlara Yunus Aşı dağıtıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ...
Başkan Ataç, Mehmet Demirtaş’ın kitap imza gününe katıldı
YEREL HABERLER Başkan Ataç, Mehmet Demirtaş’ın kitap imza gününe ...
ESOGÜ Bilim Kültür Sanat dergisinin 6’ncı sayısı yayınlandı
YEREL HABERLER ESOGÜ Bilim Kültür Sanat dergisinin 6’ncı sayısı ...
Fotoğraf çektirmek için yağmura aldırış etmediler
YEREL HABERLER Fotoğraf çektirmek için yağmura aldırış etmediler
ÜYEP Tanımlama Sınavı yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER ÜYEP Tanımlama Sınavı yoğun ilgi gördü
“Anadolu’da Kore Mutfağı” fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER “Anadolu’da Kore Mutfağı” fotoğraf sergisi açıldı
Eskişehir’de yağmuru gören şemsiyelerini açtı
YEREL HABERLER Eskişehir’de yağmuru gören şemsiyelerini açtı
Ürünlerinin yüzde 60’ı ithal olan aktarlarda fiyatlar uçtu Aktar Koray Özkılıç: “Türkiye’de yetişmesi imkânsız olan bazı ürünleri dışarıdan almak zorundayız” “Dolar bazında alınan ürünlerde fiyat artışı kaçınılmaz oluyor”
YEREL HABERLER Ürünlerinin yüzde 60’ı ithal olan aktarlarda fiyatlar ...
“Stokçulara karşı yaptırımlar arttırılmalı” ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan: “Yetkililer acilen stokçuluğa müdahale etmeli” “Birlik beraberliğimiz bozulmadıkça devletimize hiçbir güç zarar veremeyecektir”
YEREL HABERLER “Stokçulara karşı yaptırımlar arttırılmalı” ESMİAD ...
Sevimli kedi turnikenin maskotu oldu
YEREL HABERLER Sevimli kedi turnikenin maskotu oldu
Geçen yılbaşına göre kuruyemiş satışlarında düşüş bekleniyor
YEREL HABERLER Geçen yılbaşına göre kuruyemiş satışlarında düşüş ...
Kilogramı 800 TL’den satılıyor Hamilelerin gözdesi yeşil eriğin fiyatı dudak uçuklatıyor
YEREL HABERLER Kilogramı 800 TL’den satılıyor Hamilelerin gözdesi ...
ESCEVDER'den "Şehir planlamasında yapılan hatalar, gürültü kirliliğine sebep oluyor" açıklaması
YEREL HABERLER ESCEVDER'den "Şehir planlamasında yapılan hatalar, ...
Eskişehir Avrupa Birliği Derneği çalışmaları Dernek Başkanı Doç. Dr. Erhan Akdemir: “Gençlerden tek isteğim, değerlerini benimseyerek, aktif birer vatandaş olmalarıdır”
YEREL HABERLER Eskişehir Avrupa Birliği Derneği çalışmaları Dernek Başkanı Doç. ...
(ÖZEL) Çatören Barajı alarm veriyor Tarımsal sulama ihtiyacını karşılan barajdaki su seviyesi ciddi oranda düştü Suyu çekilen Çatören Barajı havadan görüntülendi Numanoluk mahalle Muhtarı Nazif Ayık: “2021 yılına gelene kadar bu kadar düşük olduğu görülmemiştir”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Çatören Barajı alarm veriyor Tarımsal sulama ...
Otomobille bir kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Otomobilin sürücüsü: “Olay yerinden korkup kaçtım”
YEREL HABERLER Otomobille bir kadına çarparak ölümüne neden olan ...
Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü yeniden gözaltında (2)
YEREL HABERLER Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü ...
Ankara´daki kazada ölen anne ve baba ile 2 çocukları yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Ankara´daki kazada ölen anne ve baba ile 2 çocukları ...
Ankara´daki kazada ölen 4 kişi yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Ankara´daki kazada ölen 4 kişi yan yana toprağa ...
Otomobille bir kadına çarpıp kaçan şüpheli ikinci kez adliyede
YEREL HABERLER Otomobille bir kadına çarpıp kaçan şüpheli ikinci kez ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.