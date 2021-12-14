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Yatağa bağlıydı, doğru tedavi ile yürümeye başladı Kısa sürede kaybettiği hareket kabiliyetlerini yeniden kazandı Nörolojik hastalığı sonucu yürüme yetisini kaybeden Ercan Özkan: “Böyle bir rahatsızlığı aklımın ucundan geçirmezdim” “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon sayesinde bu duruma geldim” Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir: “Hastamız çok kısa sürede sağlığına kavuştu”

İHA

Yatağa bağlıydı, doğru tedavi ile yürümeye başladı Kısa sürede kaybettiği hareket kabiliyetlerini yeniden kazandı Nörolojik hastalığı sonucu yürüme yetisini kaybeden Ercan Özkan: “Böyle bir rahatsızlığı aklımın ucundan geçirmezdim” “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon sayesinde bu duruma geldim” Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir: “Hastamız çok kısa sürede sağlığına kavuştu”

Nörolojik rahatsızlığı sebebi ile el ve ayaklarını kullanamaz hale gelen Ercan Özkan, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde 4 ayda sağlığına kavuştu.
Eskişehir’de yaşayan Ercan Özkan hayatına sağlıklı bir şekilde devam ederken, zaman zaman yürümekte ve ellerini kullanmakta zorluk yaşamaya başladı. Bunun üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü’nde tedavi altına alınan Özkan’a, polinöropati tanısı konuldu. Zamanla el ve ayaklarını kullanma yetisini kaybeden Özkan, bir daha yürüyemeyeceğini düşünürken, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde fizik tedavi ve rehabilitasyon almaya başladı. Özkan, burada kendi azminin yanı sıra doktorunun, fizyoterapistlerinin ve ailesinin desteği ile 4 ayda yürüyebilir hale geldi. Nöroloji bölümündeki tedavisi de süren Özkan, eskisinden daha umutlu bir biçimde hayatına devam ediyor.

“Gün geçtikçe de gelişiyorum”
Başından geçenleri anlatan Ercan Özkan, bu hastalığı yenmesindeki en büyük etkenin doğru fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi ve azmi olarak değerlendirdi. Yürüyemez duruma geldiğinde hayata daha karamsar baktığını ifade eden Özkan, “İlk önce yürümede zorluk, kollarımda güçsüzlük hissettim. Nöroloji servisine muayene olmam söylendi, muayene oldum. Tabii ben o arada yürüyemez duruma düştüm. Ellerimde falan artık iyice güçsüzlük son raddeye geldi. Sağlamken bu duruma düşmem tabii beni üzdü. Eylül başında buraya tedaviye başladım. Evden alıp getiriyorlardı beni. Tedavi sonucunda yavaş yavaş ayağa kalkmaya, yürümeye başladım. Şu anda kendi işimi görüyorum, araba kullanıyorum, hatta bugün hanımla alışveriş yaptık. Gün geçtikçe de gelişiyorum. Tabii bu arada nörolojik olarak tedaviye devam ediyorum. Fizyoterapist arkadaşların tedavileriyle, egzersizleriyle bu duruma geldim. İnşallah bundan sonra da daha iyisi olacak diye düşünüyorum. Ben böyle bir rahatsızlığı aklımın ucundan geçirmezdim. Ama başıma geldi ve ben de bunu fizik tedavi ve rehabilitasyon, doktorların önerileri, ailemin desteği ve kendi çalışmamla aştım” diye konuştu.

“Çok güzel bir tedavi süreci geçirdik”
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, Ercan Özkan’ın fizik tedavisine başlamadan evvel oldukça umutsuz olduğunu ve bir daha yürüyemeyeceğini düşündüğünü ifade etti. Hastanın oldukça azimli olduğunu ve tedavi programı ile kısa sürede elle tutulur sonuçlara ulaştıklarını belirten Uzm. Dr. Tünerir, “Ercan Bey çok sağlıklı bir birey iken, birdenbire bacaklarında kuvvetsizlik gelişmeye başlamış, aynı zamanda kollarında da kuvvetsizlik gelişmiş ve yatağa bağlanmış. Süreç zarfında nöroloji bölümüne gitmiş ve orada kendisine çok güzel tedaviler uygulanmış. Polinöropati tanısıyla tedavi programlarına girmiş ve rehabilitasyon programı önerilmiş. Biz kendisi ile ilk muayenemizde nasıl bir program çizeceğimizi, düzenli rehabilitasyon programlarına gelmesi sonucunda yine eskisi gibi yürüyebileceğini, kollarını kullanabileceğini konuştuk. Kendisinin morali oldukça bozuktu, 'Acaba ben böyle mi kalacağım, hiç iyileşemeyecek miyim' şeklinde düşüncelere sahipti. Kendi gayreti, ailesinin ve bizim desteğimiz, söylediklerimize birebir uyuması ile çok güzel bir süreç geçirdik. Çok kısa sürede sağlığına kavuştu diyebiliriz” diyerek süreç hakkında bilgi verdi.

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