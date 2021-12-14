Soba satıcıları geçen yılı arıyor Pandemi kısıtlamaların kalkması ve artan fiyatlar sebebi ile bu yıl soba satışları yarı yarıya azaldı

Geçtiğimiz yıl Pandemiden dolayı kırsalda yaşamın yoğunlaşması sonucu satışı artan sobalar, bu yıl kısıtlamaların kalkması ve artan fiyatlar sebebi ile pek de tercih edilmiyor.

Kış aylarında ısınmanın en etkili yollarından olan sobaların satışı, geçtiğimiz yıl insan kalabalığından uzaklaşmak için kırsalda yaşamayı tercih edenlerden dolayı artmıştı. Pandemin etkisiyle soba satan esnafın işleri beklediklerinin üzerine çıkmıştı. Bu yıl ise bu durum tersine döndü. Kısıtlamaların kalkması ve artan fiyatlar sebebi ile soba satışlarında geçen yıla kıyasla ciddi düşüş yaşandı.

Yaklaşık 25 yıldır soba satışı ve imalatı yapan Gökhan Duru, satışlardaki düşüşü, kömür ve sobanın imal edildiği hammadde fiyatlarına bağladı. Konuyla alakalı konuşan Gökhan Duru, “Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı insanlar kırsalı tercih etti ve bu soba satışlarımıza olumlu anlamda yansıdı. Ama bu yıl bu durum tersine döndü ve satışlar yarı yarıya düştü. Bunu sebebi olarak, kömür ve meşe gibi soba yakıtı ürünlerin fiyatlarındaki artış gösterilebilir. Bu artışlardan dolayı insanlar ısınmak için doğalgazı tercih eder oldu. Bunun yanı sıra soba yapımında kullandığımız hammaddelerdeki fiyat artışı sobaların fiyatlarını arttırdı. Bu da alıcıyı olumsuz yönde etkiledi. Geçen yıl bir kuzine 900 lira iken bu yıl en ucuz kuzine bin 400 liradan başlıyor. En çok tercih edilen şömine sobalar ise 2 bin 500 liradan 5 bin liraya kadar yükseliyor” diye konuşarak bilgi verdi.

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