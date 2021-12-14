Çekici, kamyonla çarpıştı: 1 ölü , 1 yaralı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de kamyonla çarpışan çekicinin sürücüsü İsmail Bülbül yaşamını yitirdi. Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan Muharrem Erdoğan da yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Çatören Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İsmail Bülbül'ün idaresindeki 34 DV 7064 plakalı çekici sürücünün kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ramazan Soytürk idaresindeki 03 DN 111 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen çekicide sıkışan sürücü İsmail Bülbül olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonda yolcu olarak bulunan Muharrem Erdoğan ise yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan İsmail Bülbül´ün cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Ramazan Soytürk ise ifadesi için Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-12-14 13:06:55



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