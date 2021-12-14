El arabasının içinde yatan kediler görenleri gülümsetti Sevimli kedilerin yatmak için tercih ettiği yer tebessüm ettirdi

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Eskişehir’de bulunan bir büyükbaş hayvan çiftliğindeki el arabasının içine doluşan yavru kediler renkli görüntüler oluşturdu.

Alpu ilçesine bağlı Fatih mahallesinde yer alan bir büyükbaş hayvan çiftliği, görenlerin içini gülümseten görüntülere sahne oldu. El arabasının içine atlayan 6 yavru kedi, tabanda bulunan samanın üzerinde yatarak vakit geçirdi. Görenleri tebessüm ettiren anlar, bir vatandaş tarafından fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi. El arabasının farklı kedilere de zaman zaman ev sahipliği yaptığı öğrenilirken, ortaya çıkan sevimli manzaralar gülümsetti.

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