Çocuklar ‘Donguri’ ile matematik öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde eğitimlere katılan çocuklar, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren Japon Donguri yöntemi ile kolayca matematik öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin her yaştan bireyi matematiğin gerçek dünyası ile tanıştırmayı amaçlayan Matematik Evi, “çizerek matematik öğrenme” yolu olarak bilinen Japon Donguri yöntemini öğrenciler ile buluşturuyor. Merkezde kullanılan farklı metotlardan biri olan Donguri, katılımcı çocuklara eğlenceli bir matematik serüveni sunuyor. Zor bir ders olarak bilinen matematik, bu yöntem ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor. Matematik Evi’nde hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen Japon Donguri yöntemi ile matematik dersleri de yoğun katılım ile sürüyor.

2021 yılında 710 yaş arası bin 455 öğrenci donguri eğitimlerine katılırken, 1018 yaş arası ortaokul ve lise grubunda yer alan 391 öğrenci de materyal destekli çeşitli matematik eğitimleri olmak üzere Matematik Evi’ndeki programlardan yararlandı. 710 yaş arası 150 öğrenci de eğitimlere katılmaya devam ediyor.

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