Korona virüs anne sütüne bulaşmaz Ulusal Bebek Dostu Hastane Denetçisi ve Doğuma Hazırlık Eğitmeni Sultan Torun; "Anne sütüne güvenilmeli" “Korona virüs testi pozitif olan bir anne bebeğini emzirebilir”

Ulusal Bebek Dostu Hastane Denetçisi ve Doğuma Hazırlık Eğitmeni Sultan Torun, her ne şartta olursa olsun anne sütüne güvenilmesi gerektiğini belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmalarda; Korona virüsün anne sütünde tespit edilmedi” dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ebelik yapan Sultan Torun, Korona virüs sürecinde; doğum öncesi ve sonrası yapılması gerekenlerden bahsetti. Anne sütünün de önemini özellikle vurgulan Torun, gebelik sürecinde tüm insanlığın en az asgari düzeyde bilmesi gereken detayları anlattı.



“Korona virüs testi pozitif olan bir anne, bebeğini emzirebilir”

Torun, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmalarda; Korona virüsün anne sütünde tespit edilmediğini belirtti. Korona şüphesi olan veya testi pozitif çıkmış loğusa annenin yapması gerekenleri anlatan Sultan Torun, “Korona, damlacık yoluyla bulaşan öksürük ya da sekresyonların bulaştığı alanlara temas edilmesi sonucunda bulaşan bir hastalıktır. Bu durumda el hijyeni çok önemlidir. Emzirme anında, virüse yakalanma şüphesi veya temaslı olan bir annenin, maske takması ya da el hijyenine özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Eğer pozitif olmasına rağmen genel sağlığı yerindeyse de maske, önlük, eldiven ve dezenfekte kurallarına uyarak emzirmeye devam etmelidir. Diğer durumlarda emzirmenin sağlanması için anne sütü sağılarak bebeğe verilmelidir. Anne sütünün sağılmasında yine dezenfekte kuralları çerçevesinde olmalıdır. Loğusalık, çok hassas bir süreçtir. Ev izolasyonu, ziyaret yasağı, hijyen kuralları mutlaka ama mutlaka özen gösterilmelidir” diye altını çizdi.



“Anne sütü alan bebekler daha zeki olur”

"Anne sütünde, bebeği kanserden koruyan faktörler vardır, bir annenin bebeğine verebileceği en değerli hediyesi anne sütüdür" diyen Torun, “Anne sütü, bebek ve anne arasındaki sevgi bağını güçlendirir ve bebek için en idealidir. Çünkü her zaman hazır ve bedavadır. Isıtma ve taşıma gibi dertleri de yoktur. Anne sütü alan bebekler, daha zeki olur ve aynı şekilde; ağız ve diş sağlığı problemleri, konuşma zorlukları, lenf kanseri, kansızlık, şeker hastalığı ve diş çürüklükleri gibi sorunları azaltır” diye belirtti.



“Her şeyden önce anne adayı kendine güvenmelidir”

Anne ve baba adaylarının doğuma hazırlık sürecinde; doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasını kapsayan bir eğitime ihtiyacı olduğunu söyleyen Ebe Torun, şunları anlattı;

“Daha önce hiç anne ve baba olmamış çiftler için daha fazla önem arz etse de bu süreçte tüm insanlık bilinçlenmelidir. Maalesef toplumumuzda doğum ile ilgili kulaktan dolma, çok yanlış bilgiler yer alıyor ve izlenmesi gereken en doğru yol ise; doğum hazırlığı hakkında profesyonel sağlık çalışanlardan, uzmanlardan ve ebelerden destek alınmalıdır. Bunlara ilaveten; hastaneler, gebe okulları, anneçocuk sağlığı merkezleri ve aile hekimliği bu konularda gerekli tüm detayları halka anlatıyorlar. Biliyoruz ki; bilinmeyen her şey korku nedenidir fakat anne adayları için söyleyeceğim en önemli şey; anne adayının önce kendine sonrasında bebeğine, eşine ve ekibe güvenmelidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.