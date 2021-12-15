Acıbadem Hastanesi'nden indirim anlaşması

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Acıbadem Eskişehir Hastanesi ile Özel Eskişehir Birey Koleji yapılana anlaşma kapsamında, bursluluk sınavını kazanan hastane çalışanlarının çocuklarına belli kurslarda yüzde 10 indirim sağlanacak.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Direktörü Mevlüt Yıldırım, Özel Eskişehir Birey Koleji Okul Müdürü Emrah Tiryaki ve Özel Eskişehir Birey Öğretim Kursu Müdürü Can Destire’nin katılımıyla Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde imza altına alınan anlaşma kapsamında Acıbadem Eskişehir Hastanesi personeli çocuklarına kolejin 1516 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan bursluluk sınavında kazanacakları bursa ek olarak kolejin kayıtlarında, kişisel gelişim ve öğretim kurslarında yüzde 10 ilave indirim tanımlanacak.

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