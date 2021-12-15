ANAKARİYER öğrencilerle bir araya geldi

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi (ANAKARİYER), Öğrenci Kulüpleri ile Toplantı” etkinliğine öğrenci kulüpleri ve üyeleri katıldı..

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi, Kongre Merkezi Salon Anadolu’da “Öğrenci Kulüpleri ile Toplantı” etkinliği gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi ile ilgili bilgiler verilen ve muhtemel iş birliklerinin konuşulduğu toplantıya öğrenci kulüpleri ve üyeleri katıldı.



“Temel amacımız öğrencilerimiz ile karşılıklı etkileşimde bulunmak”

Konuşmasında Kariyer Merkezi ile ilgili bilgiler veren Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli şu şekilde konuştu: “Kariyer Merkezi 2019 yılında temelleri atılan, 2020 yılında ise faaliyet göstermeye başlayan bir merkezdir. Temel amacımız öğrencilerimizin, bizim kampüsümüze girdiği andan mezun olduğu ana kadar etkileşim içinde bulunarak kariyer yolculuklarında birlikte hareket etmek. Eğitim aldığınız süreçte bizler sizlere bir şeyler kazandırabilmek için çaba harcarken mezuniyet sonrasındaki kariyer yolculuğunuzda sizlerin sahip olduklarınızı, sizden sonraki kuşaklara aktarabilmenizi istiyoruz.”



“Anadolu Üniversitesi’nin güçlü yönlerinden birisi kulüplerin çeşitliliğidir”

Anadolu Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Araş. Gör. Nihan Vural ise toplantıda öğrenci topluluklarının etkileşiminin öneminin altını çizdi. Konuyla alakalı konuşan Anadolu Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Araş. Gör. Nihan Vural, “Bizim ciddi bir iç kaynağımız var. Kariyer planlama derslerinde bahsedildiği üzere biz küçük bir ülke gibiyiz. Dolayısıyla kendi olaylarımızı kendi iç kaynaklarımız ile çözebilecek durumdayız. Günümüzün en önemli yetkinliklerinden birisi de disiplinler arası çalışmak. Sizin kendi öğrenci kulüpleriniz arasında yapacağınız etkileşimler, toplantılar iş birlikleri hem farklı alanlardaki insanlarla tanışmak hem çevre oluşturmak hem de farklı alanların benzer konulara nasıl yaklaştığı ile ilgili bire bir olarak bir süreci yürütmek, deneyim kazanmak hususlarında çok etkili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hep söylediğimiz gibi Anadolu Üniversitesi’nin güçlü yönlerinden birisi hem kulüp sayısı hem de kulüplerin çeşitliliğidir. İş birliğine her zaman önem verin” diye konuştu.

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