TÜRKAV 'Salı Söyleşileri'nin konuğu Ahmet Urfalı oldu

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şubesi'nin 'Salı Söyleşileri'nin bu defaki konuğu Ahmet Urfalı oldu.

Program hakkında bilgi veren TÜRKAV Şube Başkanı Hasan Çoban, "Türkçemizin medeniyet dili kimliğiyle bir kez daha dünyaya duyurulmasına vesile olacak “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” münasebeti ile Eskişehir TÜRKAV olarak Eskişehirimizin ve ülkemizin çok önemli tarihsel şahsiyetlerinden Yunus Emre’yi anmak amacıyla düzenlediğimiz bu söyleşide; Eskişehirli çok kıymetli yazar, şair, araştırmacı Ahmet Urfalı hocamız konuşmacı olarak katıldılar. TÜRKAV Eskişehir Gün Sazak Toplantı Salonunda yapılan söyleşide, Yunus Emre’nin eserlerinde yer verdiği sevgi, hoşgörü, kardeşlik, dostluk, birlik, barış ve esenlik gibi kavramlar konuşmanın temasını oluşturdu. Bilindiği üzere 2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştı. 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genelge ile 2021 yılı Cumhurbaşkanlığımız tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmişti" dedi.

Söyleşi sonunda Türkav Eskişehir Şube Başkanı Hasan Çoban, yaptığı söyleşi ve kıymetli bilgiler için Ahmet Urfalı ve katılımcılara teşekkür etti.

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