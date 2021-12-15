Mihalıççık’ta kar yağışı etkili odu

Eskişehir’i Mihalıççık ilçesinde etkili olan kar yağışı hava sıcaklığını düşürürken, ormanlık alanda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Mihalıççık ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. İlçe merkezinde pek tutmayan kar, dağlık ve ormanlık kısımları tam anlamıyla beyaz örtü ile kapladı. Kalburcu mesire alanında kar ile birlikte adeta görsel bir şölen oluştu. Hava sıcaklığı gün içinde 1, gece saatlerin de ve önümüzdeki günlerde ise eksi seviyeleri göreceği öğrenildi.

Öte yandan köy yollarında tuzlama çalışması yapılırken, ilçe genelinde muhtemel olumsuz durumların önüne geçmek için Mihalıççık Belediyesi’nin kar yağışını takip ettiği bilgisi edinildi.

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