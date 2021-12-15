Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği'nden Başkan Ataç'a ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği'nden Başkan Ataç'a ziyaret

İHA

Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği'nden Başkan Ataç'a ziyaret

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan ve yönetimi ile bir araya geldiği buluşmada, “Üreticilerimizin verdiği emeğin karşılığını alabilmesi adına elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz” dedi.
Başkan Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren tarım üreticileri ile temasları devam ediyor. Ataç'ı ziyaret eden Buluşan ve beraberindekiler, birlik faaliyetleri hakkında Başkan Ataç’a bilgiler verdi. Buluşan, “Geçtiğimiz ay genel kurul toplantımızı gençleştirdik. Üreticimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ile de her zaman birlikte çalışıyoruz. Kendisine destekleri için teşekkür etmek ve yönetimimizi takdim etmek üzere bir araya geldik. Artan maliyetler ile birlikte üretimin devam etmesi konusunda görüş alışverişimiz oldu” diye konuştu.
Başkan Ataç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, “Tepebaşı’nda üreticilerimiz ile daima iletişim halindeyiz. Bugün de Eskişehir Yeşil Sakarya Üreticiler Birliğimizin değerli yönetimi ve Başkanı Süleyman Buluşan ile bir aradaydık. Üretimin desteklenmesi adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu iş birliğimiz devam edecek. Eskişehir, verimli toprakları ile çok kıymetli bir alan. Biz de bu kıymetin değerini bulması, üreticilerimizin verdiği emeğin karşılığını alabilmesi adına elimizden gelen çabayı göstermeye, üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Süleyman Buluşan Başkanımıza ve yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Ziyaret, günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2 bin liraya satılan 1 buçuk metrelik kılıç balığı ilgi çekiyor
YEREL HABERLER 2 bin liraya satılan 1 buçuk metrelik kılıç balığı ...
Mihalıççık’ta kar yağışı etkili odu
YEREL HABERLER Mihalıççık’ta kar yağışı etkili odu
Eskişehir’de vaka sayıları hızla artıyor Geçen hafta vaka artışı 100 binde 7'nci sırada olan Eskişehir bu hafta 5'nci sıraya yükseldi
YEREL HABERLER Eskişehir’de vaka sayıları hızla artıyor Geçen hafta ...
TÜRKAV 'Salı Söyleşileri'nin konuğu Ahmet Urfalı oldu
YEREL HABERLER TÜRKAV 'Salı Söyleşileri'nin konuğu Ahmet Urfalı oldu
Bozdağ beyaz gelinliğini giydi Eskişehir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Bozdağ beyaz gelinliğini giydi Eskişehir’in yüksek ...
ANAKARİYER öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER ANAKARİYER öğrencilerle bir araya geldi
Acıbadem Hastanesi'nden indirim anlaşması
YEREL HABERLER Acıbadem Hastanesi'nden indirim anlaşması
Eskişehir’de traktör ve servis aracı çarpıştı, 1 yaralı Kaza yapan araca yardıma gelen muhtar yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de traktör ve servis aracı çarpıştı, 1 ...
İnönü’de mahalle toplantıları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü’de mahalle toplantıları aralıksız devam ediyor
Korona virüs anne sütüne bulaşmaz Ulusal Bebek Dostu Hastane Denetçisi ve Doğuma Hazırlık Eğitmeni Sultan Torun; "Anne sütüne güvenilmeli" “Korona virüs testi pozitif olan bir anne bebeğini emzirebilir”
YEREL HABERLER Korona virüs anne sütüne bulaşmaz Ulusal Bebek Dostu ...
(ÖZEL) Çatılar rüzgârdan değil kötü işçilikten uçuyor Çatı yaptıranlar 2-3 bin lira kâr etmek isterken büyük hasarlara neden oluyor Abdülkadir Çetin; “Çatı yaptıracak insanlar güvenilir firmalara iş versinler”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Çatılar rüzgârdan değil kötü işçilikten ...
Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi ...
Eskişehirspor, Ankara Demirspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Eskişehirspor, Ankara Demirspor maçına hazırlanıyor
670 kilogram atık, doğal gübreye dönüştü
YEREL HABERLER 670 kilogram atık, doğal gübreye dönüştü
Çocuklar ‘Donguri’ ile matematik öğreniyor
YEREL HABERLER Çocuklar ‘Donguri’ ile matematik öğreniyor
Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş Sivrihisar’da ağırlandı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş ...
El arabasının içinde yatan kediler görenleri gülümsetti Sevimli kedilerin yatmak için tercih ettiği yer tebessüm ettirdi
YEREL HABERLER El arabasının içinde yatan kediler görenleri ...
Çekici, kamyonla çarpıştı: 1 ölü , 1 yaralı
YEREL HABERLER Çekici, kamyonla çarpıştı: 1 ölü , 1 yaralı
Çekici, kamyonla çarpıştı: 1 ölü , 1 yaralı
YEREL HABERLER Çekici, kamyonla çarpıştı: 1 ölü , 1 yaralı
Üreten Eskişehirli kadınlar dünyaya açılıyor Kadın üreticiler 'Üreten, Büyüten ve Yaşatan Kadın Buluşması’ fuarında buluştu AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan: “Kadınların kalkınmasına destek olan Eskişehir Sanayi Odası’na teşekkür ederim” Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Kadınlarımızın ürünlerini dünyaya, kurum ve kuruluşlara satmak arzusundayız”
YEREL HABERLER Üreten Eskişehirli kadınlar dünyaya açılıyor Kadın ...
Ölüm yolu bir can daha aldı Kurtarma aracı kamyonla kafa kafaya çarpıştı, sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybetti Kısa süreliğine kapanan Eskişehir - Afyonkarahisar karayolu, araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Ölüm yolu bir can daha aldı Kurtarma aracı kamyonla ...
Soba satıcıları geçen yılı arıyor Pandemi kısıtlamaların kalkması ve artan fiyatlar sebebi ile bu yıl soba satışları yarı yarıya azaldı
YEREL HABERLER Soba satıcıları geçen yılı arıyor Pandemi ...
Eskişehir'de konut satışları yüzde 78,5 oranında arttı
YEREL HABERLER Eskişehir'de konut satışları yüzde 78,5 oranında ...
5 milyon 634 bin dal bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER 5 milyon 634 bin dal bandrolsüz kaçak makaron ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.