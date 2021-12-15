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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ataç muhtarlar ile buluştu

İHA

Başkan Ataç muhtarlar ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kentte görev yapan ve emekli olan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Başkan Ataç, “Eskişehir bugün Türkiye’nin inci tanesi gibi. Bu başarı ile gurur duyarken, kentimizi daha iyi yerlere getirebilmek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de görev yapan ve emekli olan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Etkinliğe Eskişehir’de görev yapan muhtarların yanı sıra İYİ Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İsmail Türk, Tepebaşı Belediye Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtar derneklerinin yöneticileri ve çok sayıda muhtar katıldı. Belediye Meclis Salonu’nda başlayan etkinlikte ilk olarak Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmalarını içeren filmler izlendi. Daha sonra Başkan Ataç, Eskişehir’de görev yapmış ve görevine devam eden muhtarlara, kente sağladıkları katkılar için teşekkür ederek plaket takdim etti. Yaşamını yitiren muhtarların plaketlerini ise yakınları teslim aldı.

“Bu çatı altında sizlere her zaman yer var”
Ardından muhtarlara hitap eden Başkan Ataç, “1999 yılından bu yana Eskişehir için hizmet ediyoruz. Bu yolculukta birçok zorlukla karşılaştık ama hiçbir zaman yılmadık. Rahmetli Bülent Ecevit, bizlere kendi yağımızda kavrulmayı öğretti, gerçekten çok dürüst bir liderdi. Bugün emekli olan ve görevine devam eden muhtarlarımız ile bir aradayız. Bizim kapımız sizlere her zaman açık. Kendi yeriniz gibi buraya daima gelebilirsiniz. Bu çatı altında sizlere her zaman yer var. Eskişehir bugün Türkiye’nin inci tanesi gibi. Bu başarı ile gurur duyarken, kentimizi daha iyi yerlere getirebilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Eskişehir’i bozkırın ortasındaki bir Avrupa kenti haline getirebilmek adına gece gündüz demeden çalışırken, siz muhtarlarımızın da inkar edilemez katkıları oldu. Zaten belediyelerimizin güzel hizmet vermesi, çalışmaların aksamaması adına sizler çok önemlisiniz. Sizlerin de destekleri ile en merkezi noktadan en uzak mahallemize kadar eşitçe ve kaliteli belediyecilik çalışmaları Eskişehirliler ile buluşuyor. Bu birliktelik daima devam edecek ve hep birlikte şehrimizi daha güzel, daha yaşanılır, daha parlak günlere taşıyacağız” dedi.

“Sorunları yakından takip ediyoruz”
İYİ Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İsmail Türk ise toplantı için Başkan Ahmet Ataç’a teşekkür ederken,“Bu güzel toplantı için Başkan Ahmet Ataç’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği üzere muhtarlar ile yani seçilmiş insanlar ile bir aradayız. Muhtarlık kurumu, iki asırlık çok değerli bir kurum. Ancak son zamanlarda muhtarlarımızın sorunları çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Muhtarlıklarımızın gelir kaynaklarının önü kesildi. Aldıkları ödenekler ile de işlerini idame ettirmeleri çok güç. İYİ Parti olarak bu sorunları yakından takip ediyoruz ve gelecekte çözüleceğine inanıyorum. 724 hizmet veren muhtarlarımız yalnız kalabiliyor ve özlük hakları ile ilgili eksiklikler giderilmiyor. Siz muhtarlarımızı gelecekte daha güzel günlerin beklediğine inanıyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

“Ahmet Başkan muhtarların yanında”
Pandemiden dolayı eskisine nazaran eskisi gibi bir araya gelemediklerini belirten Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Güler,“Pandemi dolayısıyla eskisi gibi bir araya gelemiyoruz. Bugün Başkanımız Ahmet Ataç sayesinde buluşmak çok güzel. Ahmet Başkanımıza her zaman muhtarların yanında olduğu için hepimiz adına teşekkürlerimi iletiyorum. Ahmet Başkan iyi ki var, sayesinde bu şehir çok güzel” ifadelerini kullandı.

“Başkan Ataç muhtarları ayırmadı”
20 yıldır Başkan Ataç ile birlikte oluklarını ve ayrım yapmadığını söyleyen Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ali İrfan İbiş,“Sayın Ahmet Ataç Başkanımız sağ olsun bizleri buluşturdu. Bu birlikteliği sağladığı ve sofrasını açtığı için tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum. 20 senedir Ahmet Başkanımız ile birlikteyiz. Bugüne kadar Ahmet Başkan bizleri hiçbir şekilde ayırmadı. Ne zaman kapısını çalsak ulaşabildik, dertlerimizi dinledi” diye konuştu.

“Tüm sorunlarımız ile ilgileniyor”
Başkan Ataç’ın tüm sorunlarla ilgilendiğini belirten Eskişehir Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Ünlü ise “Bu güzel toplantı için muhtarlarımız adına Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ahmet Başkanımız her zaman bölge ayırt etmeksizin muhtarlarımızın tüm sorunları ile ilgileniyor” dedi.
Etkinlikte daha sonra muhtarlar da söz alarak görüş ve duygularını ifade etti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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