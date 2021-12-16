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(ÖZEL) Bu köpek ırklarına sahip olanlar dikkat: “Cezası 11 bin TL” Tehlike arz eden köpekler için mikroçip uygulamasında son gün 14 Ocak Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: “Sahiplerine idari para cezası uygulanacak ve tekrar bu köpeklere bakamayacaklar”

İHA

(ÖZEL) Bu köpek ırklarına sahip olanlar dikkat: “Cezası 11 bin TL” Tehlike arz eden köpekler için mikroçip uygulamasında son gün 14 Ocak Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: “Sahiplerine idari para cezası uygulanacak ve tekrar bu köpeklere bakamayacaklar”

Tehlike arz eden köpek ırklarına 14 Ocak 2022’ye kadar mikroçip takılması gerektiğini söyleyen Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, “Bu ırk köpeklere sahip olanlar, köpeklerini kısırlaştırdıktan sonra veteriner hekimlerden aldıkları kısırlaştırma belgesiyle birlikte tarım il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Burada hayvanların çipleri takılıp, yeni kimlikleri verilecek” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokolle kedi ve köpek sahiplerine, besledikleri hayvanlar için pasaport çıkarma ve mikroçip taktırma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda tehlike arz eden köpek ırkları olarak bilinen; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve Amerikan Bully cinslerine 14 Ocak 2022’ye kadar mikroçip takılması mecburi olacak. Adı geçen köpek ırklarına sahip olanlar, öncelikle köpeklerinin kısırlaştırma işlemini tamamladıktan sonra mikroçipleri taktırabilecek. Belirtilen tarihe kadar mikroçipi taktırmayan hayvan sahiplerine 11 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca mikroçipe sahip olmayan köpeklere, Doğa Koruma ve Millî Parklar ekipleri tarafından el konulacak.

“Kanun şu an bunu gerektiriyor ve süre her geçen gün azalıyor”
Tehlike arz eden köpek ırklarına mikroçip takılmadan önce kısırlaştırma yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Kızılinler, “Geçen yılın son döneminde Hayvanları Koruma Kanunu değişti. Değişen maddelere göre yasaklı ırk olarak tabir edilen; Japon Tosa, Dogo Arjantin, Pitbull gibi ırklar ve melezlerinin kayıt edilmesiyle alakalı hayvan sahiplerine 14 Ocak 2022’ye kadar süre tanındı. Bu ırk köpeklere sahip olanların yapması gereken köpeklerini kısırlaştırdıktan sonra veteriner hekimlerden aldıkları kısırlaştırma belgesiyle birlikte tarım il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Buralarda hayvanların çipleri takılıp, yeni kimlikleri verilecek. Böylelikle 14 Ocak’tan sonra ceza almalarının önüne geçmiş olacaklar. Süre geçmesine rağmen bu ırklar hâlâ kaydedilmemişse Doğa Koruma ve Millî Parklar ile HAYDİ tarafından bu köpeklere el konulacak. Köpek sahiplerine 11 bin TL idari para cezası uygulanacak ve tekrar bu köpeklere bakamayacaklar. Kanun şu an bunu gerektiriyor ve süre her geçen gün azalıyor” diye konuştu.

“2022 yılının başından itibaren kedilerin de resmi anlamda çiplenmesi başlıyor”
Evcil bütün kedi ve köpeklere 2022 yılının sonuna kadar mikroçip takılması gerektiği konusunda hatırlatmada bulunan Kızılinler, “Aynı zamanda 2022 yılının başından itibaren kedilerin de resmi anlamda çiplenmesi başlıyor. Kedi sahipleri de veteriner kliniklerine giderek kedilerin çiplerini taktırmaları ve pasaportlarını almaları gerekiyor. Hayvan sahiplerinin yasaklı ırk olmayan köpekler ile kedilerin çiplenmesi ve kimliklendirilmesiyle alakalı da 2022 yılının sonuna kadar süreleri var” ifadelerini kullandı.

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