Yanıklarda ozon tedavisi cildi yeniliyor Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket: “Yanlış tedavi yanıkları daha da kötüleştirebilir”

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, yanık sonrası uygulanan ozon tedavisinin; vücuttaki antioksidan mekanizmayı harekete geçirerek dokuların oksijenlenmesini arttırdığını, yara ve yanık tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

Yanıkların cilt yüzeyini ne kadar etkilediğine bağlı olarak, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece olarak tanımlandığını aktaran Dr. Turgay Hasan Bereket, tedaviye ilişkin pek çok yanlış bilgi dolaştığına dikkat çekti. Bereket, “Örneğin tereyağının yanıkta etkinliğini gösteren bir kanıt yoktur. Tereyağı ısıyı korur ayrıca yanmış cildi enfekte edebilecek zararlı bakterileri barındırabilir. Zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve benzeri yağlar da ısıyı tutarlar ve yanıkları daha da kötüleştirebilirler. Yumurta akı bakteriyel enfeksiyon riski oluşturabileceği gibi alerjik reaksiyonlara da neden olabilir. Diş macunu; yanığı tahriş edebilir, enfeksiyon riskini artırır, ayrıca steril de değildir. Buz ve çok soğuk su yanık bölgesini tahriş edebilir, soğuk yanıklarına neden olabilir” ifadelerini kullandı.



Yanığa ne iyi gelir?

Birinci ve ikinci derece yanıkların 67 santimetreden küçük olduğu durumlarda evde tedavi edilebileceğini belirten Dr. Bereket, bu uygulamalara ilişkin şunları kaydetti:

“Yaklaşık 20 dakika boyunca serin su uygulanır, sonra yanmış bölge yumuşak sabun ve su ile yıkanır. Yanık bölgesinin üzerine soğuk olmayan serin kompres uygulamak ağrı ve şişmeyi hafifletir. Bu işlem 510 dakika aralıklarla uygulanabilir. Yapılan çalışmalar aloevera bitkisinin birinci ve ikinci derece yanıklarda etkili olduğunu göstermektedir. Antibakteriyel ve kan dolaşımını artırıcı etkisi vardır. Bitkinin yaprağından alınan jel veya aloevera içeren kremler sürülebilir. Bal doğal antiemflamatuvar, antibakteriyel ve antifungaldir. Evde hiçbir krem bulunmadığı durumlarda ince bir tabaka bal uygulanabilir. Yanık oluştuktan 12 saat sonra su dolu kabarcıklar meydana gelebilir, bunlara dokunulmamalıdır, patlatılması enfeksiyona neden olabilir.”



Ozon tedavisi ile başarılı sonuçlar alınıyor

Dr. Bereket, son yıllarda oldukça popüler olan yanık sonrası uygulanan ozon tedavisi hakkında konuştu. Bu tedavinin birçok hastalıkta kullanıldığını ve etkili olduğunu belirten Bereket, “Aktif oksijen molekülü olan ozon gazı kullanılarak yapılan tedavilere ozon tedavisi adı verilir. Bu tedavi, vücuttaki antioksidan mekanizmayı harekete geçirerek birçok hastalıkta kullanılır. Antioksidanlar, serbest radikallerin hasara neden olmasını engelleyen moleküllerdir. Ozon tedavisi kanın dokulara oksijen bırakma yeteneğini arttırarak dokuların oksijenlenmesinin arttırır, kan dolaşımını düzenler. İnflamasyon ve ödem azaltıcı, hızlı yara iyileştirici, hücre yenilenmesini uyarıcı etkisi nedeniyle yara ve yanık tedavisinde oldukça başarılıdır” dedi.

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