Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir Doktor Halil Akkurt Ortaokulu tarafından hazırlanan ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ yoğun ilgi gördü

İHA

Eskişehir Doktor Halil Akkurt Ortaokulu tarafından hazırlanan ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ yoğun ilgi gördü

Eskişehir Doktor Halil Akkurt Ortaokulu tarafından hazırlanan ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve beğeni topladı.
Fuarın açılış kurdelesi Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Taner Dalga ve Okul Müdürü Cihangir Yıldırım tarafından kesilerek yapıldı. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, açılışta yaptığı konuşmasında, ‘’Okulumuzun öğretmen ve öğrencilerinin düzenlediği ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’, çok güzel hazırlanmış, emeği geçenleri kutlarım. Bilim Fuarı’nı beğeni ile izledim’’ dedi.
Eskişehir Doktor Halil Akkurt Ortaokulu spor salonunda ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın 6’ncısı gerçekleştirildi. ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda; 26 öğretmen ve 86 öğrenci tarafından hazırlanan 25 farklı proje, görenlerin dikkatini ve ilgisini çekti.
‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na; Eskişehir il merkezinde bulunan okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yanıklarda ozon tedavisi cildi yeniliyor Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket: “Yanlış tedavi yanıkları daha da kötüleştirebilir”
YEREL HABERLER Yanıklarda ozon tedavisi cildi yeniliyor Cildiye Uzmanı Dr. ...
(ÖZEL) Bu köpek ırklarına sahip olanlar dikkat: “Cezası 11 bin TL” Tehlike arz eden köpekler için mikroçip uygulamasında son gün 14 Ocak Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: “Sahiplerine idari para cezası uygulanacak ve tekrar bu köpeklere bakamayacaklar”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bu köpek ırklarına sahip olanlar dikkat: ...
(ÖZEL) İmplant takılması uygun olmayan kemik yapıları için ileri teknolojiler ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi birçok hasta için umut ışığı oluyor Çevre illerden implant yaptırmak için ESOGÜ’ye geliyorlar ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömür Dereci: “İmplant yaptıramayan birçok hastamıza fakültemiz ev sahipliği yapıyor” “Ayda ortalama 2 bin ile 2 bin 500 arası hasta geliyor”
YEREL HABERLER (ÖZEL) İmplant takılması uygun olmayan kemik yapıları ...
Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama Eskişehir'den parti genel başkanlarına çağrı yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Genel başkanlar aday olmalı, aday olmuyorsa problem vardır” “Başbakanlık makamı yok şimdilik, olmayan makama da aday olunmaz”
YEREL HABERLER Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ...
Eskişehir ve çevresinde kar yağışının 6 gün etkisini göstermesi bekleniyor
YEREL HABERLER Eskişehir ve çevresinde kar yağışının 6 gün etkisini ...
TEKNOFEST ödüllü takımdan Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'a plaket
YEREL HABERLER TEKNOFEST ödüllü takımdan Rektör Prof. Dr. Kemal ...
Anadolu Üniversitesi İİBF'de Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı açılıyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi İİBF'de Borsa İstanbul Uygulama ...
Eskişehir vaka sayıları en çok artan 10 il arasında
YEREL HABERLER Eskişehir vaka sayıları en çok artan 10 il arasında
Eskişehir vaka sayıları en çok artan 10 il arasında
YEREL HABERLER Eskişehir vaka sayıları en çok artan 10 il arasında
Başkan Ataç muhtarlar ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ataç muhtarlar ile buluştu
Eskişehir vaka sayıları en çok artan 10 il arasında
YEREL HABERLER Eskişehir vaka sayıları en çok artan 10 il arasında
ESBEM bir yılda 450 çalışanı belgelendirdi
YEREL HABERLER ESBEM bir yılda 450 çalışanı belgelendirdi
Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu’nda ‘TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi
YEREL HABERLER Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu’nda ‘TUBİTAK ...
Öğrencilere okul yolunda nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere okul yolunda nelere dikkat etmeleri ...
30 bin lira değerinde kablo çalan 6 kişiden 3’ü yakalandı JASAT dedektifleri hırsızlık örgütünü çökertti
YEREL HABERLER 30 bin lira değerinde kablo çalan 6 kişiden 3’ü ...
Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği'nden Başkan Ataç'a ziyaret
YEREL HABERLER Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği'nden Başkan Ataç'a ...
Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 kişi yakalandı
2 bin liraya satılan 1 buçuk metrelik kılıç balığı ilgi çekiyor
YEREL HABERLER 2 bin liraya satılan 1 buçuk metrelik kılıç balığı ...
Mihalıççık’ta kar yağışı etkili odu
YEREL HABERLER Mihalıççık’ta kar yağışı etkili odu
Eskişehir’de vaka sayıları hızla artıyor Geçen hafta vaka artışı 100 binde 7'nci sırada olan Eskişehir bu hafta 5'nci sıraya yükseldi
YEREL HABERLER Eskişehir’de vaka sayıları hızla artıyor Geçen hafta ...
TÜRKAV 'Salı Söyleşileri'nin konuğu Ahmet Urfalı oldu
YEREL HABERLER TÜRKAV 'Salı Söyleşileri'nin konuğu Ahmet Urfalı oldu
Bozdağ beyaz gelinliğini giydi Eskişehir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Bozdağ beyaz gelinliğini giydi Eskişehir’in yüksek ...
ANAKARİYER öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER ANAKARİYER öğrencilerle bir araya geldi
Acıbadem Hastanesi'nden indirim anlaşması
YEREL HABERLER Acıbadem Hastanesi'nden indirim anlaşması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.