Minibüs kayganlaşan yolda takla attı, 1’i ağır 3 kişi yaralandı

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Eskişehir’de kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak takla atan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah erken saatlerde Seyitgazi’nin Karaören mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eskişehir’den Afyonkarahisar’a giden Hüseyin Y. yönetiminde 42 TR 029 plakalı minibüs, sürücüsünün kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak durabilen minibüsün sürücüsü Hüseyin Y. ve araçta bulunan Ramazan Y. ile Havva Ö. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Havva Ö.’nün hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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