Yem fiyatlarına gelen zamlar, süt üreticisinin hevesini kursağında bıraktı

Kasım ayının sonunda süte yapılan yüzde 46’lık zam kararının ardından yem fiyatlarına gelen zamlar, üreticinin hevesini kursağında bıraktı. Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yem fiyatlarının kasıtlı yükseltildiğini iddia etti.

Üreticiyi mutlu eden haber Kasım ayının sonunda gelmişti. Süte yapılacağı duyurulan yüzde 46’lık zamla birlikte üreticinin yüzü gülerken, süt ineklerinin de kesilmesinin önüne geçildi. Sektörde bulunan birçok üreticinin ise tek isteği gelen zamla birlikte yem fiyatlarının artırılmamasıydı. Kazanacakları paraya yem firmalarınca göz dikildiğini iddia eden üretici, yapılan zamlardan şikayetçi oluyor. Süte zam yapılmadan önce çuvalı 160 ile 190 lira aralığında olan yem bugün, 235 ile 255 lira aralığında satılıyor. Arpa fiyatları düşerken yem fiyatlarının artması fırsatçılığı tekrar gündeme getirdi.



“Süte yapılan yüzde 46’lık zam, üreticimizin cebine girmedi“

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yem fiyatlarının kasıtlı yükseltildiğini iddia etti. Bu şekilde yapılan zamların hayvancılığı ve süt üretimini bitireceğini belirten Buluşan, “Kasım ayı sonunda süte yapılan yüzde 46 zammın üreticimiz bir rahatlık olacağını ve süt ineklerin kesilmesinin önüne geçeceğini söyledik. Yem firmaları ve bayilerden fiyat artışları makul seviyede tutmalarını rica ettik. Bu şekilde yaparak süt üretimini ve hayvancılığı bitirmeyelim. Süte zam yapılmadan önce çuvalı 160 ile 190 lira olan yem, şuan 235 ile 255 lira arasında satılıyor. Kasım ayından sonra arpa fiyatları 4 lira 50 kuruş iken bugün 3 lira 80 kuruşa kadar düştü. Yemin fiyatının 190 liradan 255 liraya çıkarılmasının bahanesini bilmiyoruz. Maalesef süte yapılan yüzde 46’lık zam, üreticimizin cebine girmedi” ifadelerini kullandı.

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