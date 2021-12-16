İnönü Belediyesi'nin sıcak çorba ikramı esnafın içini ısıtıyor Başkan Bozkurt, kapalı pazar yerinde yapımı süren ısıtma sistemini yerinde inceledi

İnönü Belediyesi, kapalı pazar yerinde bereket duasıyla tezgah açan esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunurken, Başkan Kadir Bozkurt yapımı devam eden pazaryeri ısıtma sistemi yerinde incelendi.

Pazar yerinde her hafta yapılan duasının ardından İnönü Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen pazarcı esnafına ve ilçe sakinlerine sıcak çorba ikramı sürüyor. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, pazarcı esnafına hayırlı işler diledikten sonra belediye tarafından yapımına devam edilen kapalı pazaryeri ısıtma sistemini yerinde inceledi, ilgili personelden bilgi aldı.

Pazarcı esnafı ve ilçe sakinleri soğuk kış aylarında sıcak çorba ikramının içlerini ısıttığını ifade ederken, yapımına devam edilen pazaryeri ısıtma sisteminden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

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