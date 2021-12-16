Kar yağışının başlamasıyla parklar boş kaldı

Eskişehir’de dün yüksek kesimlerde, bu sabahtan itibaren de kent merkezinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle parklar boş bıraktı.

Eskişehir’de sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı, vatandaşları ve çocukları eve kapatarak parkları boş bıraktı. Meteorolojinin verilerine göre hava sıcaklığının en yüksek 2 dereceye ulaşması beklenen kentte, kar yağışı nedeniyle birçok park ve oyun alanı soğuktan nasibini aldı. Kentte 5 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

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