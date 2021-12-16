(ÖZEL) Yaya yolunda çarpılmaktan son anda kurtulan vatandaş isyan etti Yaya yollarındaki Motosiklet, scooter ve üç tekerlekli yük ve eşya taşıyıcı araçları tehlike oluşturuyor İki Eylül Caddesi’nde motosiklet sürücüsüyle vatandaşın tartışması Çarpılmaktan son anda kurtulan İsa Kaya: “Arkama geliyor, bir metre kalmadan kornaya basıyor” “Kim bakacaksa baksın, bunların çaresi neyse yapılsın”

Yasakları çiğneyerek yaya yolunu kullanan motosiklet sürücüleri, Eskişehir halkı için tehlike oluştururken, bugün yaşanan bir olayda çarpılmaktan son anda kurtulan bir vatandaş bu duruma isyan etti.

Eskişehir’in en işlek yaya yollarından olan ve sadece tramvayların geçtiği İki Eylül Caddesi’nde motosiklet sürücülerinin vatandaşların arasında süratli ilerlemesi tehlike saçıyor. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 66'ncı maddesi gereği bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde sürülmesi yasak. Bu kurala uymayanlar hakkında, ilgili kanun gereği 154 TL para cezası kesilmesine rağmen sürücüler yine de yaya yolunu kullanıyor. Motosiklet, scooter ve üç tekerlekli yük ve eşya taşıyıcı araçların kuralsız kullanımının trafik ve yaya güvenliğinde oluşturduğu tehdit vatandaşları tedirgin ediyor.



Çarpılmaktan son anda kurtuldu

Bugün öğlen saatlerinde İki Eylül Caddesi’nden yaya olarak ilerleyen İsa Kaya isimli vatandaş, arkasından hızla gelen motosikletin, önünden çekilmesi için kendisine korna çalması üzerine çileden çıktı. Çarpılmaktan son anda kurtulan Kaya, yol kenarında bekleyen zabıtayı çağırarak olayı anlattı. Gerilen ortamı sakinleştiren zabıta motosiklet sürücüsünü olay yerinden uzaklaştırdı.



“Ben nereden gideceğim, havadan mı?”

Yaya yolunu kullanan motosikletlere tepkisini gösteren Kaya, “Bu kaldırımdan motosikletler ve elektrikli bisikletler gidemez. Arkana geliyor ve tam böyle bir metre kalmadan kornaya basıyor. Niye basıyor yani. Tepki verdiğin zaman ‘nereden gideceğim diyor’, peki ben nereden gideceğim. Havadan mı gideceğim. Bunların çaresi neyse yapılsın. Zabıta mı bakıyor, emniyet mi bakıyor, kim bakacaksa baksın. Mevzu bu yani.”

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