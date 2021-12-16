“Uluslararası Dergilere Makale Gönderme Süreci” semineri gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen “Uluslararası Dergilere Makale Gönderme Süreci” başlıklı seminer Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Akbulut’un konuşmacı olarak yer aldığı seminere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Makaleyi hazırlama ve yükleme süreci, makalenin yayınlanacağı dergiyi seçme ve bu süreçte avcı ya da sahte dergilerin tuzağına düşmeme, makaleleri özgün hale getirme, makale yazarken dikkat edilmesi gerekenler gibi konularda deneyimlerin ve bilgilerin aktarıldığı seminerde tüm bu süreçler sırasında kullanılan uygulama, web sitesi ve araçlar dinleyicilerle paylaşıldı.



“Bir doktora tezini ortaya koyabilmek için derinlemesine irdeleme yapmak gerekiyor”

Uluslararası dergilerde yayın yapmanın akademik kariyer içerisindeki önemine dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz Akbulut konuşmasına şöyle devam etti:

“Uluslararası dergiye makale göndermenin birçok avantajı var. En önemli avantajlarından bir tanesi kaliteli dönüt alabiliyoruz. Orijinal bir doktora tezini ortaya koyabilmek için çok derinlemesine irdeleme yapmak alandaki boşluğu bulmak gerekiyor. İyi bir uluslararası dergide ise yayın yapıldığı zaman birçok editörden geri dönüt alabilme avantajını da yakalıyorsunuz. Uluslararası dergilerin görünürlüğü de oldukça yüksek; bu nedenle atıf potansiyeli bağlamında da avantajlar elde etmek mümkün. Bu durumda akademik kariyeri olumlu yönde etkilemektedir.”

Doçentlik kriterlerinde çeşitliliğe ve düzenlemeye gidildiğini de aktaran Prof. Dr. Akbulut, “Master, doktora tezleri eskiden raflarda çürüyordu ve yayın yaptığınızda bu makaleler yayından sayılmıyordu. Fakat 2016 yılından itibaren lisansüstü tezlerde de yayın üretme kriteri getirildi. Bu süreç içerisinde hangi dergilerin güvenilir olduğu, emek verilen yayınların avcı dergilerin tuzağına düşmemesi de oldukça dikkat edilmesi gereken bir diğer konu.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.