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BİST Genel Müdürü Ergun: “Sosyal medyadan duyarak al sat yapıyorsanız, oynuyorsunuz demektir" Anadolu Üniversitesi’nde Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı açıldı BİST Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun: “Bu sene 22 milyar TL halka arz tutarı gerçekleştirildi” “Birkaç kez kazanırsın, dördüncüde tokadı vururlar ve toplayıp götürürler” Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “Bu laboratuvarda bizim genç yatırımcılarımız simülasyon ortamında finansal bilgilerini arttıracaklar, alıp satacaklar, kaybedecekler ve kazanacaklar”

İHA

BİST Genel Müdürü Ergun: “Sosyal medyadan duyarak al sat yapıyorsanız, oynuyorsunuz demektir" Anadolu Üniversitesi’nde Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı açıldı BİST Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun: “Bu sene 22 milyar TL halka arz tutarı gerçekleştirildi” “Birkaç kez kazanırsın, dördüncüde tokadı vururlar ve toplayıp götürürler” Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “Bu laboratuvarda bizim genç yatırımcılarımız simülasyon ortamında finansal bilgilerini arttıracaklar, alıp satacaklar, kaybedecekler ve kazanacaklar”

Türkiye’de 5’incisi Anadolu Üniversitesi’nde kurulan Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı’nın (BİSTLAB) açılışında konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, “Sosyal medyadan duyarak al sat yapıyorsanız, siz oynuyorsunuz demektir. Borsa ile oynamıyorsunuz, hayatınızla oynuyorsunuz. Bakın sizi çarparlar. Birkaç kez kazanırsın, dördüncüde tokadı vururlar ve toplayıp götürürler” dedi.
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı (BİSTLAB) kuruldu. Finansal okuryazarlığın geliştirilmesinin amaçlandığı, Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin Borsa İstanbul çatısı altında bulunan pay senetlerinde ve vadeli işlem kontratlarında sanal ortamda alımsatım yapabilecekleri laboratuvar, BİST Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın katıldığı törenle açıldı. Törende açılış konuşmasını ise BİST Genel Müdürü Ergun yaptı.

“Bu sene 22 milyar TL halka arz tutarı gerçekleştirildi”
2021 yılında halka arzlarda rekor kırıldığını dile getiren BİST Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, “Anadolu Üniversitesi gibi Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde Borsa İstanbul olarak bir tuğla koymaktan ve eğitime kendi açımızdan bir katkıda bulunmaktan onur duyuyoruz. Buraya koyduğumuz bu laboratuvar çok önemli. Bu sene halka arzlarda rekor kırdık. 52 tane halka arz oldu. Bir önceki rekor 1990 senesinde 35 halka arzdı. Bu sene 22 milyar TL halka arz tutarı gerçekleştirildi. 52 şirketimiz 22 milyarı bankadan kredi olarak çekmedi, sermaye piyasalarından finansmanı sağladı. Geçen sene sadece 1 milyardı ve 8 şirketti. Bu yatırımcılarımız sayesinde oldu. Halka arzlara gelen yatırımcı sayımız 800 bini aştı. Geçen senelerde 2030 bin civarındaydı. Bu sene gerçekleşen 52 halka arzdan 100 milyon altında olan 5 tane, 1 milyarın üzerinde olanlar 6 taneydi. Kalanlar 100 milyon ile 1 milyar arasındaydı. Geçen sene 3050 milyon, ondan önceki sene 2030 milyondu. Demek ki halka arz tutarı da yükseldi” diye konuştu.

“Tasarruf yapmak ve doğru şekilde yatırıma yönlendirmek, ulusal bir çıkar meselesidir”
Finansal okuryazarlığın artırılmasına ve akıllıca stratejilerle yatırıma yönlendirmenin önemli olduğunu vurgulayan Ergun, “Finansal okuryazarlığı artırmamız lazım. Doğru yatırımdan önce tasarruf yapılması gerekiyor. Tasarruf yapmasını bilmiyoruz. Aile bütçemizi yönetmesini bilmiyoruz. Kredi kartlarıyla ve taksitlendirmelerle yaşıyoruz. Bir projemiz, planımız veya vizyonumuz var mı? Çoğumuzun yok. Yatırımcılarımızın önce aile bütçesinden başlayarak kendilerine bir vizyon, plan ve strateji çerçevesinde eğitmeleri lazım. Tasarruf yapmayı öğrenmeleri lazım. Sonra o tasarrufu da belirli bir strateji çerçevesinde akıllı bir şekilde yatırıma çevirmesi lazım. Bunların hepsinin toplamına, yatırımcıların finansal okuryazarlığının arttırılması diyoruz. Tasarruf yapmak ve doğru şekilde yatırıma yönlendirmek, ulusal bir çıkar meselesidir. Bizim doğalgazımız ve petrolümüz yok. Bizim bilek gücümüz ve hepsinden önce akıl gücümüz var. Biz girişimci bir milletiz. Biz devlet kurarız, devlet yıkarız. Biz durmayız, bağımsızlığımıza düşkünüz. Biz bir şeyler yaparız. Bunu akıllıca yapmak zorundayız. Biz bunu stratejiyle yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Birkaç kez kazanırsın, dördüncüde tokadı vururlar ve toplayıp götürürler”
Yatırımın bilimsel yollarla öğrenilmesi ve sosyal medyadan alınan duyumlarla hareket edilmemesi gerektiğine dikkat çeken BİST Genel Müdürü Ergun, “Lütfen bu işi burada yaptığımız gibi bilimsel yollarla öğrenin. Gelin kimya, fen ve biyoloji gibi laboratuvarda öğrenin. Her türlü alt yapı ve hizmet için desteğimizle varız. Buradaki veriler gecikmeli veriler. Deneyin alın ve satın. Düşünce tekrar kalkmasını öğrenin. Hatalarınızı ve zaaflarınızı görün. Önce kendinizi tanıyın. Sosyal medyadan duyarak al sat yapıyorsanız, siz oynuyorsunuz demektir. Borsa ile oynamıyorsunuz, hayatınızla oynuyorsunuz. Siz cebinizdeki 3 kuruş ile oynuyorsunuz. Bakın sizi çarparlar. Birkaç kez kazanırsın, dördüncüde tokadı vururlar ve toplayıp götürürler” dedi.

“Bu fiziksel bir yatırım olsa da aynı zamanda da bir beşerî sermaye yatırımıdır”
Finansal piyasaların iktisadi elişmişlik açısından önemine vurgu yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Finansal piyasaların ne kadar önemli olduğunu birinci ağızdan öğrenmiş olduk. Finansal piyasalar iktisadi gelişmişlik için gerçekten çok önemli. Borsa İstanbul bizim lider finansal piyasalarımızdan bir tanesi. Bugünkü açılışımızda Borsa İstanbul’un çok güzel bir hediyesiyle baş başa kalacağız. Bu laboratuvarda bizim genç yatırımcılarımız simülasyon ortamında finansal bilgilerini arttıracaklar, alıp satacaklar, kaybedecekler ve kazanacaklar. Aynı zamanda da buranın verdiği imkanlarla birlikte yetkin finansal piyasa uzmanı olarak da yetişmiş olacaklar. İktisadi bilimler fakültemiz, Türkiye’nin en eski ticari ilimler akademisi geleneğinden gelen fakültelerden bir tanesi. Eminim ki bize hediye edilen bu yatarımı, yetkin öğrencilerimizle beşerî sermayeye katkı sağlayarak fazlasıyla çıkaracağız. Bu fiziksel bir yatırım olsa da aynı zamanda da bir beşerî sermaye yatırımıdır” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından BİST Genel Müdürü Ergun, Rektör Erdal’a halka arz törenlerinde kullanılan sembolik ‘gong’ hediye etti. Hediyeler verildikten sonra BİST Genel Müdürü Ergun, Rektör Erdal ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, kurdele keserek BİSTLAB’ın açılışını gerçekleştirdi.

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