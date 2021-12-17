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(ÖZEL) Türkiye’nin en büyük orman fidanlığından yavru vatana 50 bin fidan Binlerce kızılçam ve fıstık çamı fidanı Kıbrıs yolunda Eskişehir Orman Fidanlığı Müdürü İzzet Bolatkıran: “Seralarımızdaki havalandırma sistemleriyle ısıyı düşürerek Temmuz’da tohum ekimi yaptık”

İHA

(ÖZEL) Türkiye’nin en büyük orman fidanlığından yavru vatana 50 bin fidan Binlerce kızılçam ve fıstık çamı fidanı Kıbrıs yolunda Eskişehir Orman Fidanlığı Müdürü İzzet Bolatkıran: “Seralarımızdaki havalandırma sistemleriyle ısıyı düşürerek Temmuz’da tohum ekimi yaptık”

Eskişehir Orman Fidanlığı, yavru vatan Kıbrıs’taki ağaçlandırma çalışmalarında kullanılması için 25 bini kızılçam, 25 bini fıstık çamı olmak üzere toplamda 50 bin fidanı Mersin’e sevk etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 9 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan, Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolü gereği yetiştirilen fidanlar, Mersin'den gemilerle Kıbrıs’a gönderiliyor. Kapladığı bin 695 dekar alan ve kapasitesi itibariyle Türkiye'nin en büyük fidanlıklarından biri olan Eskişehir Orman Fidanlığı, 5 ay boyunca seralarında Kıbrıs için 50 bin fidan yetiştirdi. 2022 yılı ilkbaharında dikilmesi planlanan fidanlar, yavru vatanın ağaçlandırılmasında önemli rol oynayacak.

“Seralarımızdaki havalandırma sistemleriyle ısıyı düşürerek tohum ekimlerini yaptık”
Eskişehir Orman Fidanlığı Müdürü İzzet Bolatkıran, fidanların üretimine Temmuz ayında başladıklarını belirtti. Türkiye’nin farklı illerinden fidanların Mersin’de toplanarak sonrasında Kıbrıs’a gönderildiğini kaydeden Müdür Bolatkıran, “Fidanların üretimine Temmuz ayında başladık. Temmuz ayı fidan üretimi için uygun bir zaman değildi, ama bizim seralarımızda iklimlendirme olduğu için havalandırma sistemleriyle ısıyı düşürerek tohum ekimlerini yaptık. Yaklaşık 5 aydan beri burada büyüttük. Büyüttüğümüz bu fidanları bugün itibariyle Kıbrıs’a sevk etmeye başladık. Buradan 25 bin adet kızılçam, 25 bin adet de fıstık çamı yavru vatan Kıbrıs’a dikilmek üzere gönderiyoruz. Toplamda 50 bin adet fidan gönderiyoruz. Bu fidanlar Kıbrıs’ta ağaçlandırma sahalarında, ormansız bir alan veya bozuk bir orman alanında ağaçlandırma çalışmalarında kullanılabilir. Türkiye’nin farklı yerlerinden fidanlar direkt Kıbrıs’a değil, Mersin’e gönderiliyor. Burada tüm illerden gelen fidanlar toplanacak, oradan tırlar ve gemilerle Kıbrıs’a sevk edilecek” dedi.

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