Kadınlar mutfak becerilerini geliştiriyor

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi, kent sakinlerinin yemek ve pasta pişirme konusunda yeni teknikler öğrendikleri bir merkez olarak hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi, 2016 yılından bu yana kadınların vazgeçilmezi haline gelerek hem mutfak becerilerini geliştirdikleri hem de yeni teknikler öğrendikleri bir merkez olarak hizmet vermeye devam ediyor. Aşçılık, pişirme teknikleri, pastacılık gibi branşlarda uzman eğiticilerden teorik ve uygulamalı eğitim alan kadınlar, tam donanımlı bir mutfakta yemek ve pasta yapıyor.

Haftada 3 gün 4 saat süre ile gerçekleştirilen eğitimlere katılan 16 kadın, Mutfak Atölyesi’nde yeni teknikler öğrenmekten memnun olduklarını belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkür ediyor. Mutfak Atölyesi’nde kursiyerlerin hazırladıkları ürünleri sunacakları bir kafe de yer alıyor.

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