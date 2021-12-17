Jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedavi altına alındı

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Eskişehir’in Alpu ilçesinde jandarma ekipleri yol kenarında yaralı bulduğu şahin tedavisi için yetkililerine teslim edildi.

Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Alpu Osmaniye yolu kenarında yaralı vaziyette kızıl şahin buldu. Muhafaza altına alınan şahin, ekipler tarafından tedavisinin yapılması için Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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