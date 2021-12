Karacan Küpeli’yi ziyaret etti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret eden AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, “Eskişehir sanayisi, Eskişehir OSB bizim gözbebeğimiz” dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Riza Zeydan'ın da yer aldığı görüşmede Başkan Nadir Küpeli, Eskişehir OSB tarafından yürütülen çalışmalar ve projeler ile devam etmekte olan yeni sanayi yatırımları konusunda Karacan'a bilgi verdi. Ziyarette ayrıca sanayicilerin döviz kurundaki artış nedeniyle yaşadığı sıkıntılar ve çevre yolu sorunu gibi konular da konuşuldu.



Şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz

Başkan Küpeli, Eskişehir’e ve ülke ekonomisine katma değer katmak adına yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, “Eskişehir OSB yönetimi olarak sanayicimizden aldığımız güç ile hem sanayicimize hem şehrimize ve hem de ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yaşam Merkezi ve ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi gibi pek çok vizyoner projelere imza attık. Sanayicimize vermiş olduğumuz sözleri tek tek hayata geçiriyoruz. Pandemi döneminde olmamıza rağmen son 2 yılda sanayimiz ciddi bir büyüme ve yatırım atağına geçti. Yerli ve yabancı pek çok yatırımcıyı bölgemize kazandırdık” dedi.



Küpeli, sanayicilerin sıkıntılarını aktarıldı

Sanayicinin talep ve beklentilerinin konuşulduğu görüşmede Başkan Küpeli, son aylarda döviz kurundaki artış nedeniyle sanayicinin önünü göremediğini ekonomik öngörülebilirliğin ve istikrarın şart olduğunu aktararak, "Mart 2020'den beri ülkemiz ekonomisini sanayimiz ayakta tuttu. Ancak döviz kurlarındaki dalgalanmalar, faizdeki son gelişmeler, yüksek maliyet ve likiditeye ulaşma imkanının zorlaşması sektörümüzü olumsuz anlamda çok ciddi oranda etkiledi. Sektörümüz istikrar, finans sorunların giderilmesi, geleceğe pozitif bakmak ve önünü görmek istiyor. Sanayinin gelişmesine büyük destek sağlayan OSB’lerin daha da geliştirilmesi ve yatırım ortamının yeni desteklerle daha da iyileştirilmesi gerekiyor. Ekonomik göstergelerde sağlanacak istikrarla birlikte bu yeni yatırım miktarı çok daha fazla artış gösterecektir” şeklinde konuştu.



Çevre yolu sorunu görüşüldü

Başkan Küpeli ayrıca çevre yolu sorununa değinerek, "Şehrimizin ortasından geçen çevre yolunda özellikle sabah ve akşam pik saatlerde aşırı trafik oluşmakta. Şehrimize yeni bir çevre yolu kazandırılması şart. Yeni çevre yolu yapılana kadar mevcut çevre yolundaki trafik sıkışıklığını giderme noktasında yeni düzenlemelere gidilmeli, yolcu indirme ve bindirme cepleri yapılmalıdır. Şehrimiz için önem arz eden yeni çevre yolunun yapılması konusunda da ilgili bakanlıklarla köprü görevi üstlenmenizi bekliyoruz" ifade etti.



“Organize sanayi bölgemiz bizim gözbebeğimiz”

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ise, Eskişehir OSB’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yakından görme fırsatı bulduğunu belirterek, “Eskişehir ülkemizin en köklü sanayi tarihine ve bilgi birikimine sahip illerin başında gelmektedir. Eskişehir Organize Sanayi Bölgemiz ise, bugün ortaya çıkardığı büyük ekonomik potansiyel ile sadece ilimize değil ülke ekonomisine her geçen yıl daha fazla güç katmaya devam ediyor. Bu anlamda Eskişehir Organize Sanayi Bölgemiz bizim gözbebeğimiz. Gerçekleştirdiğim ziyaretle yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatı yakaladım. Bölgemiz hızlı bir büyüme ve gelişme gösteriyor. Eskişehir OSB yönetimi çok başarılı çalışmalara, projelere ve işlere imza atıyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Nadir Küpeli başta olmak üzere tüm yönetimine şehrimizin ve ülkemizin gelişimine sunmuş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Hükümetimiz gereken tedbirleri alacaktır”

Karacan ülke olarak zor bir süreç geçtiklerini sanayicilerin beklentilerini bildiklerini ifade ederek, “Artan kur karşısında her kesim de olduğu gibi sanayicilerimizin sıkıntılar yaşadığının farkındayız ama asla morallerini bozmasınlar. Sanayicilerimiz ülkemiz ve geleceğimiz için üretmeye devam etsinler. Hükümetimiz her zaman sanayicimizin yanındadır, gerekli tedbirleri alacağız” diye konuştu. Çevre yolu sorunu için ise Karacan, gerekli düzenlemelerin yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüşeceğini aktardı.

