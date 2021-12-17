‘Okullarda Gıda Güvenilirliği’ eğitimi verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik “Okullarda Gıda Güvenilirliği” ile ilgili eğitimler verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 20182022 stratejik planında uluslararası standartları gözeterek, üretimden tüketime doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması için gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan hedef doğrultusunda "Okullarda gıda güvenirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek" amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından belirlenen plana uygun eğitimler verildi. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü’nde görevli Gıda Mühendisleri Fatma Özenen, Serpil Uludağ Güner, Ece Dergi ve Nilgün Sözen Sunar ile Veteriner Hekim Hatice Olcay tarafından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği Adalet İlkokulu 4. sınıfta öğrenim gören 160 öğrenciye 'Okullarda Gıda Güvenilirliği' temalı sunum gerçekleştirildi. Güvenilir gıda, hijyen ve gıda hijyeni, mikroorganizmaların gıdalara bulaşma kaynakları, gıda zehirlenmesi, gıdalarda oluşabilecek riskler gıdaların saklama kuralları, kantinde gıda güvenilirliği, beslenme çantamızda gıda güvenilirliği konuları anlatıldı. Bununla beraber ‘Alo Gıda 174’ hattına şikâyetlerin de nasıl yapılabileceği konusunda öğrencilerin bilgilendirildiği eğitimlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uyguladığı ’Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Projesi’ hakkında da anlatım gerçekleştirildi.

Verilen eğitimlerde öğrencilerin doğru kuralları aileleriyle de paylaşılabilmeleri amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu 'Güvenli Gıda Hazırlanması İçin 10 Altın Kural' başlıklı broşürler öğrencilere dağıtıldı. Öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından eğitimler sonlandırıldı.

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