Bozkurt, İnönü Oryantiring takımını İzmir’e uğurladı

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Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından İnönü Oryantiring takımı ile değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası Başkan Bozkurt, İzmir’deki yarışlar için takıma başarılar diledi.

Oryantiring alanında, uluslararası yarışmalarda şampiyonluklar kazanarak adından sıkça söz ettiren İnönü Oryantiring takımı, İzmir yarışları öncesi değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantı İnönü Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Bozkurt başkanlığında yapılırken, kulüp sporcuları ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Hayri Ertan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İnönü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Doğru ve Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı’nda katıldığı toplantı sonrası Başkan Bozkurt, 20212022 sezonunda kulüp sporcularına başarılar dileyerek İzmir’e yolcu etti.

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