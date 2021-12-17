Öğrenciler finans dünyasını BİSTLAB ile öğrenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler finans dünyasını BİSTLAB ile öğrenecek

İHA

Öğrenciler finans dünyasını BİSTLAB ile öğrenecek

Borsa İstanbul'un (BİST) katkılarıyla Anadolu Üniversitesi’nde kurulan Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı (BİSTLAB) Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, BİST Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun ve birçok isimin katılımıyla açılışı gerçekleşti.
Anadolu Üniversitesi bünyesinde Borsa İstanbul'un (BİST) katkılarıyla oluşturulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı (BİSTLAB), Anadolu Üniversitesi İİBF'de düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BİST Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Dönmez, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ethem Esen başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

“BİSTLAB ile öğrencilerimiz uygulayarak öğrenecek”
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal konuşmasında, laboratuvarın öneminden bahsederken, emeği geçen Borsa İstanbul üyelerine teşekküre etti. Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“BİSTLAB ile bir taraftan bizim öğrencilerimiz, genç yatırımcılar finansal araçları uygulamalı olarak öğrenerek finansal bilgilerini arttıracaklar bir taraftan da öğrencilerimizin tasarruf bilinci gelişecek. Alacaklar, satacaklar, kaybedecekler, kazanacaklar ancak simülasyon ortamında tabi ki. BİSTLAB'ın verdiği imkanlarla birlikte yetkin finansal piyasa uzmanı olarak da yetişmiş olacaklar. Anadolu Üniversitesi İİBF, Türkiye'nin en eski fakültelerinden bir tanesidir. Eminim ki biz bu güzel yatırımın hakkını fazlasıyla vereceğiz. BİSTLAB, alanında yetkin öğrencilerimizin yetişmesine katkı sağlayarak ülkemizin beşerî sermaye kalitesini yükseltecek. Çünkü bu yatırım bir fiziksel yatırım olsa da aynı zamanda beşerî sermaye yatırımıdır. Sayın Genel Müdürüm zaten bunun üzerine bir de ziyaret kapısını bizlere açmış oldu. Yaparak öğrenmek hakikaten de çok önemli bir öğrenme yöntemi. Bu laboratuvarda zaten bu amaca hizmet etmiş olacak bir simülasyon, bir uygulama laboratuvarı. Umuyorum ki genç öğrencilerimize, genç araştırmacılarımıza çok yararlı dersler hediye edecek, çok yararlı uygulamalar üretecek bu laboratuvar. Sayın Genel Müdürümüz Korkmaz Ergun Bey’e, Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erişah Arıcan ve onun nezdinde tüm Borsa İstanbul Anonim Şirketi yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda açılışta emeği geçen Borsa İstanbul üyeleri ve üniversitemizdeki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. BİSTLAB’ın uygulama ve simülasyon laboratuvarının öğrencilerimize, üniversitemize ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

“Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden birinde BİST olarak bir tuğla koymaktan gurur duyuyoruz”
BİST Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun ise Anadolu Üniversitesi’nin Türkiye’nin önde gelen önemli üniversitelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Ergun, “Sizlerle beraber yüz yüze bu konuşmayı gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duymaktayım. Bugün burada Rektör Fuat Erdal’ın ve değerli hocalarımızın inisiyatifi ile Borsa İstanbul’un katkısı da dâhil olmak üzere örnek teşkil edecek bir BİSTLAB laboratuvarını açmış bulunmaktayız. Özellikle Anadolu Üniversitesi gibi Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden birinde Borsa İstanbul olarak bir tuğla koymaktan gurur duyuyoruz. Burada eğitime kendi açımızdan, kendi alanımızdan bir katkı sağlamak bizim için çok önemli bir husus. Borsa İstanbul olarak biz ülkenin tek borsasıyız. Ama bununla da kalmıyoruz biz aslında bir platformuz. Alıcıyla satıcıyı buluşturan arz ve talebin kesiştiği bir platformuz. Bizim platformumuz ve borsamız BİSTLAB alt yapısı ve NASDAQ teknoloji ile dünyanın en iyi alt yapısına sahip. Böylelikle yatırımcılarımız da en hızlı ve en etkin şekilde borsamızda alım ve satım yapabiliyorlar. Hızımızı ve kapasitemizi bu dönemde 10 kat arttırarak bu yeni teknolojiyle yatırımcılarımıza destek oluyoruz. Dünyalar Borsalar Federasyonu’nun sıralamasına göre biz dünyanın en likit borsasıyız. Bu sayede kolaylıkla satmak istediğini satabiliyor, almak istediğini de alabiliyorsun. Bizim güçlü yerli bireysel yatırımcılarımız da bu konuda bize en büyük desteği sağlıyorlar. Şimdiden günlük işlem hacmimiz 5060 milyar TL civarında. Bir gün öncede 64 milyar TL ile rekor kırdık. Bu da yatırımcılarımız sayesinde gerçekleşti. Demek ki borsanın temelinde değerli yatırımcılarımız var” diye konuştu.
BİSTLAB açılışının ardından öğrencilerle beraber sistemin kullanımı ve temel işlemlerle ilgili ilk ders gerçekleştirildi. Dersin ardından ise İİBF Sergi Salonunda, “Dersaadet Tahvilat Borsası’ndan Borsa İstanbul’a 18732013 Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Türk borsacılık tarihinin önemli anlarına ait fotoğraflardan oluşan sergi 15 Ocak 2022 tarihine kadar ilgi duyan herkes tarafından ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozkurt, İnönü Oryantiring takımını İzmir’e uğurladı
YEREL HABERLER Bozkurt, İnönü Oryantiring takımını İzmir’e uğurladı
TÜDAM yeni kurslar için kayıtları açtı
YEREL HABERLER TÜDAM yeni kurslar için kayıtları açtı
‘Okullarda Gıda Güvenilirliği’ eğitimi verildi
YEREL HABERLER ‘Okullarda Gıda Güvenilirliği’ eğitimi verildi
Anasınıfı öğrencilerinin ‘Yerli Malı Haftası’ heyecanı
YEREL HABERLER Anasınıfı öğrencilerinin ‘Yerli Malı Haftası’ ...
Karacan Küpeli’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Karacan Küpeli’yi ziyaret etti
Anadolu Üniversitesi Dış Danışma Kurulu toplantısı Kurulda nitelikli öğrenci yetiştirmek için nelerin yapılabileceği konusu konuşuldu
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Dış Danışma Kurulu ...
Jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedavi altına alındı
Kadınlar emeğinin karşılığını Tepebaşı’nda alıyor
YEREL HABERLER Kadınlar emeğinin karşılığını Tepebaşı’nda alıyor
Görme engelli İranlı sanatçıdan Eskişehirlilere müzik ziyafeti Dört farklı dilde şarkılar söyleyebilen Argavan Hommasi, “Müziği çok seviyorum, dil fark etmiyor”
YEREL HABERLER Görme engelli İranlı sanatçıdan Eskişehirlilere müzik ...
Espark ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldı
YEREL HABERLER Espark ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni ...
Balkan Evi yeniden faaliyete geçti Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Seyfettin Çalışkan: “Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara verdiğimiz Balkan Evi’ni, yeni üyeleri, yeni faaliyetleri ile yeniden açtık"
YEREL HABERLER Balkan Evi yeniden faaliyete geçti Eskişehir Muhacir ...
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü’nden üreten kadınlara destek Müdür Ender Muhammed Gümüş: “Üretme isteğinde olan kadın girişimcilerimizi ve kadın örgütlerimizi destekliyoruz”
YEREL HABERLER Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü’nden üreten ...
Kadınlar mutfak becerilerini geliştiriyor
YEREL HABERLER Kadınlar mutfak becerilerini geliştiriyor
(ÖZEL) Beşiz kuzular neşe ve umut kaynağı oldu Tek başına 5 kuzu doğuran ‘Sakız’ cinsi kırma koyunun yavruları özenle büyütülüyor Koyun sahibi ahırdaki diğer hayvanlarının da fazla doğurmasını ümit ediyor Hayvan üreticiliği yapan Adil Ülker: "Biri dişi olan beşizler biraz ufaklar, bunları takviye yaparak başka koyunlara da emzirteceğiz"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Beşiz kuzular neşe ve umut kaynağı oldu Tek ...
(ÖZEL) Otobüs biletleri uçak fiyatlarını yakaladı Otobüs ve uçak biletlerinin birbirine yaklaşması vatandaşın cebini zorluyor Eskişehir’de üniversite öğrencisi Aydın Öztürk: “Zonguldak-Eskişehir arası pandemiden önce 70 liraya gidip geliyordum ve şu an 145 lira” Otobüs şoförü Sinan Belek: “Fiyat artışlarından biz de memnun değiliz”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Otobüs biletleri uçak fiyatlarını ...
(ÖZEL) Türkiye’nin en büyük orman fidanlığından yavru vatana 50 bin fidan Binlerce kızılçam ve fıstık çamı fidanı Kıbrıs yolunda Eskişehir Orman Fidanlığı Müdürü İzzet Bolatkıran: “Seralarımızdaki havalandırma sistemleriyle ısıyı düşürerek Temmuz’da tohum ekimi yaptık”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Türkiye’nin en büyük orman fidanlığından yavru ...
Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun: Sosyal medyaya itibar etmeyin
YEREL HABERLER Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun: Sosyal medyaya ...
Ahi Evran ve Ahilik Bilgi Şöleni sona erdi Şölenin ardından sonuç bildirgesini okuyan Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal; "Ahilik, ilkelerini Türk milletinin yüksek karakterinden alan bir yapılanma modelidir"
YEREL HABERLER Ahi Evran ve Ahilik Bilgi Şöleni sona erdi Şölenin ...
BİST Genel Müdürü Ergun: “Sosyal medyadan duyarak al sat yapıyorsanız, oynuyorsunuz demektir" Anadolu Üniversitesi’nde Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı açıldı BİST Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun: “Bu sene 22 milyar TL halka arz tutarı gerçekleştirildi” “Birkaç kez kazanırsın, dördüncüde tokadı vururlar ve toplayıp götürürler” Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “Bu laboratuvarda bizim genç yatırımcılarımız simülasyon ortamında finansal bilgilerini arttıracaklar, alıp satacaklar, kaybedecekler ve kazanacaklar”
YEREL HABERLER BİST Genel Müdürü Ergun: “Sosyal medyadan duyarak al ...
Türk devletlerinin bağımsızlık yıl dönümü adına fotoğraf sergisi düzenlendi Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal; "Çok şükür, 30 sene önce semalarda olan Türkiye ve Kıbrıs bayrağının yanına 5 Türk devletinin daha bayrağı asıldı"
YEREL HABERLER Türk devletlerinin bağımsızlık yıl dönümü adına ...
Tepebaşı’nda kar ile mücadele çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda kar ile mücadele çalışmaları başladı
“Uluslararası Dergilere Makale Gönderme Süreci” semineri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Uluslararası Dergilere Makale Gönderme Süreci” ...
Tepebaşı’nda bereket paylaştıkça çoğalıyor
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda bereket paylaştıkça çoğalıyor
Kadınlar ilmek ilmek örüyor
YEREL HABERLER Kadınlar ilmek ilmek örüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.