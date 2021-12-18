En hesaplı hayvansal protein kaynağı 'Balık' Balıkçı Muharrem Şahin: “Şu anda 1 kilo hamsiyle 3-4 kişilik bir aile rahatlıkla doyabilir”

– Denizlerdeki olumsuz hava şartlarından dolayı fiyatları yükselen balık, yine de diğer hayvansal proteinlerle kıyaslandığında daha hesaplı olmasıyla ön plana çıkıyor.

Denizlerdeki iklime göre fiyatları sürekli olarak değişkenlik gösteren balık fiyatları, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bugünlerde de yükselişini sürdürüyor. Balıkçı Muharrem Şahin, fiyatlarının diğer besinlere oranla hesaplı olmasından dolayı balık tüketilmesinin daha doğru olduğunu belirtti.



“İnşallah hava daha güzel olursa biz de balık fiyatlarını tekrar düşürebileceğiz”

Genel olarak balık fiyatlarından bahseden balıkçı Muharrem Şahin, hamsinin yükselişinin devam ettiğini, bu durumun da denizlerdeki fırtınalardan dolayı olduğunu kaydetti. Satabilecekleri kadar balık getirttikleri için sürekli tezgâhlarda taze balık bulundurduklarını ifade eden balıkçı Şahin, şöyle konuştu:

“Hamsi geçtiğimiz haftalarda 2025 TL’yken, şu anda 30 TL’ye çıktı. Daha önceki dönemlerde 10 TL’yi bile görmüştü. Fiyat artışı devam ediyor, bunun sebebi de fırtınanın halen sürmesi. Aşağı yukarı 1015 gündür denizlerde fırtına, lodos var. Bugünlerde havanın düzelmesini bekliyoruz. İnşallah hava daha güzel olursa balık da bol çıkacak, biz de balık fiyatlarını tekrar düşürebileceğiz. Fiyatlar yükselince işler azalıyor, ancak elimizde balık kalmıyor. Satabileceğimiz kadar getirttiğimiz için hep taze balık bulunduruyoruz. İşlerimiz son 1520 gündür biraz durakladı. Bunun nedeni de son zamanlarda ekonomimizde yaşanan olumsuz durumlar. İnsanlar para harcarken iki kez düşünüyor.”



“Türkiye’de şu an en hesaplı hayvansal protein kaynağı, balık”

Balığın lüks bir besin olmadığını, aksine diğer ürünlere kıyasla çok daha uygun fiyatlı olduğunu öne süren balıkçı Şahin, “Balık lüks bir şey değil aslında. Türkiye’de şu an en hesaplı hayvansal protein, balık. En faydalı, en güzel besin balık. Şu anda 1 kilo hamsiyle 34 kişilik bir aile rahatlıkla doyabilir. Bugün bir tavuk almaya kalksan kilosu 50 TL. Ama tavukla karşılaştırdığında balığın doğallığı, tazeliği, faydasından dolayı tüketilmesi daha doğru olur” ifadelerini kullandı.

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