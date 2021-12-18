Kadınlar karakalem resim çizmeyi öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri’nde düzenlenen karakalem kursuna katılan kadınlar, çizim yapmanın tekniklerini uzmanından öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği kurslar ile kent sakini kadınlar için farklı eğitimler sunmaya devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa Belde Evi’nde gerçekleştirilen karakalem kursu kadınların yoğun ilgisi ile devam ediyor. Gruplar halinde 24 kadın, haftada iki gün çizim tekniklerini öğreniyor. Belde Evleri’nde düzenlenen kurslar sayesinde, nezih bir ortamda kendilerini geliştirmekten ve sosyalleşmekten memnun olduğunu belirten kadınlar, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a da teşekkürlerini iletiyor.

Tepebaşı Belediyesi ayrıca, merkezlerinde gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri koronavirüs tedbirleri eşliğinde düzenliyor. Başta kadınlar olmak üzere mahalle sakinlerinin bir araya geldiği Belde Evleri de ekipler tarafından özenle dezenfekte ediliyor.

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