Yüzlerce çocuk Yerli Malı Haftası’nı kutladı

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki kreşler ve çocuk merkezlerindeki 400’ün üzerindeki çocuk, Yerli Malı Haftası’nı şarkılar ve şiirlerle kutladı.

Tepebaşı Belediyesi’nin hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri ve Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri ile çocukların gelişimi için uzmanlar eşliğinde hizmet vermeyi sürdürüyor. Kentin pek çok noktasında hizmete sunulan merkezlerde çocuklar, 1218 Aralık Yerli Malı Haftası’nı doyasıya kutladı. Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, Canan Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Çukurhisar Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi ve Türkan Saylan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi bünyesindeki 413 çocuk da Yerli Malı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamalarda minikler, yerli malı kullanmanın önemini kavradı. Çocuklar şarkılar söyleyip şiirler okurken, hem eğlendi hem de öğrendi. Etkinliğe katılan miniklerin yanı sıra ebeveynleri de Yerli Malı Haftası etkinliklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

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