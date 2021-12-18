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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rengarenk güller kar altında

İHA

Rengarenk güller kar altında

Kar yağışının Eskişehir kent merkezindeki park ve bahçelerdeki rengarek güllerle buluşması görenlerde hayranlık uyandırdı.
İl merkezindeki birçok yeşil alanlarda olduğu gibi Yenikent mahallesindeki park ve bahçelerde de kar altında kaldı. Kar, birbirinden güzel çeşitli renklerdeki güllerle, çiçeklerle birleşince güzel görüntüler oluştu. Bu güller, insanlarda kardelen çiçeği izlenimi uyandırıyor. Karın beyaz örtüsünün arasında oluşan renkler, kışın adeta sesini duyurdu.

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